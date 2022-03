Feierliche Ordination: Fabienne Fronek ist die neue Pastorin für Grevesmühlen und Diedrichshagen

Grevesmühlen

Zahlreiche Besucher verfolgten am Sonntag in Sankt Nikolai in Grevesmühlen die feierliche Ordination von Pastorin Fabienne Fronek. Die 32-Jährige tritt die Nachfolge von Maria Harder an, die im vergangenen Jahr die Kirchgemeinden Grevesmühlen und Diedrichshagen verlassen und in Brandenburg eine Stelle übernommen hatte. Probst Marcus Antonioli aus Wismar leitete die Veranstaltung, die unter anderem vom Kirchenchor als auch vom ölumenischen Bläserchor begleitet wurde. „Sie ist sehr strukturiert und hat einen klaren Blick auf die Dinge“, beschrieb Macus Antonioli die junge Pastorin, die aus Hagenow stammt und in Tübingen studiert hat. „Und wenn dann noch eine freundliche Art dazukommt, dann hat sie alles, um die Menschen zusammenzubringen.“

Erste Predigt nach der Ordination

Pastorin Fabienne Fronek (32) spricht erstmals in der Nikolaikirche in Grevesmühlen zur Gemeinde. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Die neue Pastorin ging in ihrer Predigt unter anderem auf ein Erlebnis im Rahmen ihrer Ausbildung ein, als sie in einem Krankenhaus als Seelsorgerin tätig war. Beispielsweise die Frage, ob und wie sie Menschen Trost spenden könne, die aufgrund einer schweren Erkrankung dort seien, habe sie lange beschäftigt. Probst Marcus Antonioli gab ihr seine besten Wünsche mit auf den Weg: „Ich wünschen ihr, dass sie das Lagerfeuer, um das sich die Menschen versammeln, immer am Brennen halten wird, und dass immer ein Platz am Feuer frei sind wird für denjanigen, der ihn gerade beraucht.“

Zwischenlösung mit Frank-Michael Wessel

Nach dem Abschied von Maria Harder 2021 hatte Frank-Michael Wessel die Pastorenstelle kommissarisch geleitet, am 1. Februar hatte dann Fabienne Fronek die Wohnung und das Büro im Gemeindehaus bezogen. Sie lebt, wie sie in einem Interview berichtete, mit einem Katholiken zusammen, ihr Freund arbeitet derzeit in der Schweiz. „Mein Wunsch war es, eine Stelle in Mecklenburg zu bekommen“, hatte sie im Vorfeld betont. Und: Große Veränderungen werde es nicht geben. „Ich weiß, dass ich hier eine sehr aktive Kirchengemeinde habe. Alles wird so bleiben, wie die Menschen es gewohnt sind“, sagte sie zum Amtsantritt. Dennoch sei es ihr wichtig, auch über den Tellerrand in die Nachbargemeinden zu schauen. „Ich bin in der Nordkirche groß geworden. Und dort habe ich gelernt, dass es nie schaden kann, Kontakt zu anderen Gemeinden zu halten, um zu schauen, was dort gut funktioniert.“

Von Michael Prochnow