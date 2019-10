Vom 8. bis 15. November gibt es zahlreiche Veranstaltungen in Wismar und Nordwestmecklenburg für Kinder und Jugendliche unter dem Motto „Cool, Clever, Clean – ohne Alkohol und Nikotin“.

Feiern, lernen und informieren: Präventionswoche in Nordwestmecklenburg

