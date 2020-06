Feldfrüchte wachsen gut: Nordwestmecklenburgs Bauern sind zufrieden

Bobitz/Lützow

Der Winterraps der Sorte „Crocodile“ steht gut auf der 50 Hektar großen Ackerfläche zwischen Bobitz und Dambeck - sattgrün, mit jeder Menge bereits prall gefüllter Schoten, deren Inhalt sich nun im Reifungsprozess befindet. „Wir hatten erst die Befürchtung, dass sich die Wurzeln nicht so gut ausbilden, weil es nach der Aussaat letztes Jahr bis weit in den Oktober hinein sehr stark und viel geregnet hat. Aber anscheinend sind sie doch dem Wasser gefolgt und in die Tiefe gegangen“, erklärt Otto Rogall den umstehenden Landwirten.

Rogall ist für den Pflanzenbau beim Landhof Bobitz verantwortlich, der einschließlich dieser Fläche insgesamt etwa 2000 Hektar bewirtschaftet. Darauf werden dieses Jahr neben Raps allein 700 Hektar Weizen angebaut, des Weiteren Gerste, Rüben und Mais. Letzterer wird vornehmlich für die Beschickung der Biogasanlage verwendet, die zwar nicht zum Hof gehört, von ihm aber betrieben wird. Hinzu kommen noch 45 Hektar Ackergras. „Auf unserem Hof halten wir insgesamt 730 Kühe einschließlich Kälber – davon sind 400 Milchkühe, die gemolken werden“, sagt der Chef des Pflanzenbaus, der auch stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft ist.

Jedes Jahr Blick auf die Felder

Der Landhof Bobitz bildet den Auftakt der Feldbegehungen im gesamten Landkreis. Diese Veranstaltung wird jedes Jahr vom Kreisbauernverband durchgeführt. Er dient dem Erfahrungsaustausch untereinander und bietet einen Einblick in die Situation auf den Feldern in den zum Teil sehr unterschiedlichen Regionen innerhalb des Kreisgebiets. „Ganz allgemein gesprochen, sieht es in diesem Jahr bisher bei allen Feldfrüchten recht gut aus. Die Feuchtigkeit im Herbst hat gut getan und auch der Regen jetzt kam gerade noch zur rechten Zeit“, schätzt die Geschäftsführerin vom Kreisbauernverband Nordwestmecklenburg Petra Böttcher die aktuelle Situation ein.

Daniel Bohl, Vorsitzender des Kreisverbandes Nordwestmecklenburg Quelle: Peter Täufel

Böttcher und der neu gewählte Vorsitzende des Kreisverbandes Daniel Bohl nutzen die Feldbegehungen auch dazu, die Landwirte über die neuesten Entwicklungen in der Landes-, Bundes- und Europapolitik zu informieren und auf den neuesten Stand zu bringen - besonders was die neue Düngeverordnung und die damit verbundene Messstellenproblematik betrifft. „Da besteht nach wie vor noch sehr viel Rede- und Änderungsbedarf und wir bleiben da dran“, so Bohl. Überall in der Branche ist man sich jedoch einig, dass die Landwirtschaft in Deutschland vor einem Umbruch steht.

Neu in Kartoffelanbau eingestiegen

Einer, der bereits darauf reagiert hat, ist Jens Albrecht. Er betreibt gemeinsam mit seiner Frau als Einzelbauer einen Hof in Lützow. Es ist ein reiner Marktfruchtbetrieb mit 280 Hektar Fläche, bei dem am Dienstag die Feldbegehung stattfand.

Christina, Jens und Jonas Albrecht bewirtschaften einen Hof in Lützow. Quelle: Peter Täufel

„Wir sind jetzt in den Kartoffelanbau eingestiegen. Die vermarkten wir nun selbst“, erzählt Albrecht. Darüber hinaus denkt die Familie darüber nach, sich noch ein Hühnermobil für die Eierproduktion anzuschaffen. „Die Zeiten, in denen wir reinen Ackerbau betrieben haben, nur mit Getreide, Zuckerrüben und Raps, die sind jetzt vorbei - wir müssen neue Wege finden“, berichtet Ehefrau Christina. Der Hof soll zukunftsfähig gemacht werden, Sohn Jonas macht aktuell die Landwirtschaftsausbildung, will den Betrieb dann später einmal weiterführen. Auch in Lützow steht die Frucht gut dieses Jahr, wovon sich Kreisbauernverband und die anderen Landwirte überzeugen konnten.

Ob Bauerntag stattfindet, ist noch unklar

Daniel Bohl nutzt diese Betriebsbesichtigungen auch dafür, sich als neuer Kreisbauernpräsident bekannter zu machen, denn aufgrund der Corona-Pandemie sind alle Veranstaltungen dieses Jahr bisher ausgefallen und auch nur eine Verbandssitzung hat stattgefunden. Ob und wann der Bauerntag Mecklenburg-Vorpommern dieses Jahr stattfindet, steht ebenfalls noch nicht fest - das Schicksal der MeLa 2020 entscheidet sich nächste Woche. Die letzte Feldbegehung in diesem Frühjahr findet kommenden Montag statt - Gastgeber ist die Rohde & Schomann KG in Robertsdorf.

Von Peter Täufel