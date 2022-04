Harkensee

Was für eine Mega-Überraschung beim Osterfeuer in Harkensee. Am Sonntag feierten dort 500 Besucher bis nach Mitternacht. Mit dabei beziehungsweise mittendrin: Star-DJ Felix Jaehn (27). Der stammt aus dem Klützer Winkel und lebt auch in der Region, wo er sich von seinen Auftritten rund um den Globus erholt. Von dem Konzert auf der Wiese hinter dem Schloss wussten allerdings nur ein paar Eingeweihte.

Für die Gäste war es das Oster-Highlight schlechthin: „Das war gigantisch, einfach klasse“, sagt Moreno Kulis. Der DJ aus Kalkhorst war zufällig auf der Veranstaltung im Nachbarort und genoss die einzigartige Stimmung. „Felix hat so gegen 17.30 Uhr die ersten Soundchecks gemacht, die Technik eingespielt, von 20.30 Uhr bis Mitternacht hat er dann richtig Gas gegeben.“ Unvergesslich nennt der Kalkhorster die Party am Sonntag, die die Betreiber des Gutshauses Harkensee zusammen mit der Feuerwehr im Ort organisiert haben.

Schloss aus Dornröschenschlaf erwacht

Eine kurze Nacht hatte deshalb Kay Haselhorst hinter sich, seine Frau Tania Westendarp ist die Chefin im Schloss, seit Juni 2021 betreibt sie das Unternehmen. Die Vermietung von Appartements, die Durchführung von Veranstaltungen und Events sind Kern des Geschäftsmodells in dem einzigartigen Gebäude im Klützer Winkel, das lange Zeit im Dornröschenschlaf vor sich hindämmerte. Doch das ist inzwischen vorbei. Erst vor einer Woche hatten sich mehrere Besitzer des Kultautos aus dem Filmen „Zurück in die Zukunft“ in Harkensee versammelt. Kay Haselhorst, besitzt selbst einen dieser markanten Flügeltürer vom Typ DeLorean.

Unterstützung für die Feuerwehr

Doch die Party am Ostersonntag war nach dem Autotreffen noch einmal eine besondere Hausnummer. Und eigentlich nur gedacht, um die Feuerwehr in Harkensee zu unterstützen. „Wir haben nur das Gelände zur Verfügung gestellt und ein paar Getränke gesponsert“, erklärt Kay Haselhorst. Das sei gängige Praxis im Ort. Und wie kam Felix Jaehn ans Mischpult hinterm Schloss? „Das sind gute Kontakte.“ Felix sei nunmal ein Kind der Region, und der Auftritt am Sonntag auch nicht die ersten Aktion, auf der er seine Bodenständigkeit unter Beweis stellt.

Offiziell als Osterfeuer angekündigt

Offiziell war die Veranstaltung allerdings lediglich als Osterfeuer in Harkensee angekündigt worden. „Alles andere hätte den Rahmen gesprengt“, erklärt Kay Haselhorst. „Deshalb haben wir ganz bewusst keine Werbung gemacht.“ Denn die Folge wäre gewesen, dass im Ernstfall Tausende Besucher nach Harkensee gekommen wären aus dem ganzen Norden. Dafür sei weder die Veranstaltung ausgelegt, noch sei das der Sinn dahinter gewesen. „Wir wollten etwas für die Feuerwehr und die Menschen im Ort tun, und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen.“

Und nicht nur das: Für Moreno Kulis war es eine besondere Party in einer besonderen Umgebung. „Hat alles gepasst, geniales Wetter, dazu die Überraschung mit Felix und die Leute aus der Region wiedergetroffen.“ Ebenso sahen es die anderen knapp 500 Gäste, die sich hinter dem Schloss versammelt hatten. Viele von ihnen hatten am Sonntagabend per WhattsApp von der Überraschung erfahren und sich spontan auf den Weg gemacht. Dennoch blieb die Zahl der Gäste im Rahmen.

In Hamburg geboren, im Klützer Winkel aufgewachsen Felix Jaehn, der eigentlich Jähn heißt, wurde am 28. August 1994 in Hamburg geboren und wuchs in der Nähe von Boltenhagen an der Ostseeküste im Klützer Winkel auf und nahm im Alter von sechs Jahren Geigenunterricht. Ab dem 16. Lebensjahr wurde er für einzelne Club-Auftritte im Rahmen seines DJ-Projektes Felicious Beats gebucht, das er mit seinem Bruder und seinen Freunden verwirklichte. Am Ernst-Barlach-Gymnasium in Schönberg legte er das Abitur ab. Zwei Tage nach seinem 18. Geburtstag zog Jaehn für ein Jahr nach London und besuchte dort die Point Blank Music School. Neben seinen größtenteils autodidaktisch erlernten DJ-Fähigkeiten bildete er sich hier im Bereich der Musikproduktion weiter. Danach zog Jaehn für ein BWL-Studium an der Humboldt-Universität nach Berlin. In einem Interview mit dem ZEITmagazin outete sich Jaehn am 22. Februar 2018 als bisexuell. Seit 2020 ist er in einer Beziehung mit einem Mann. Jaehn hat zwei Brüder, seine Mutter arbeitet im Tourismusgewerbe. (Quelle: Wikipedia)

Rückzugsort im Klützer Winkel

Dass Felix Jaehn ein Haus im Klützer Winkel besitzt, das wissen seine Fans natürlich. Die Adresse allerdings wird – soweit möglich – geheim gehalten, auch wenn die Menschen in der Region wissen, wer da in der Nachbarschaft lebt. Unter Corona hatte Felix Jaehn von seinem Wohnzimmer in Nordwestmecklenburg für die Fans aufgelegt. Zu einer Zeit, in der viele Festivals und Konzerte abgesagt worden waren, hatte er seine Auftritte unter anderem online gestreamt und dabei Musiker aus der ganzen Welt zugeschaltet. Das vergangene Jahr nutzte er auf seine eigene Weise: Der Weltstar aus dem Klützer Winkel legte bei vielen Open Airs und in Clubs auf und lud sich Stars wie Clueso, Mark Forster oder Tokio Hotel zu Gesprächen für seinen eigenen Podcast ein. Er bekam die 1-Live-Krone als bester Dance Act und stürmte mit Hits seines neuen Albums „Breathe“ die Charts. „Ich habe versucht, mich auf die Vorteile zu fokussieren, habe es mir zuhause schön gemacht, mit der Familie gekocht und gegessen, mich mit mir selbst beschäftigt, Sport gemacht, mich mit Leuten verabredet“, verriet er vor einigen Wochen im Interview mit der OZ.

Von Michael Prochnow