Ferienhausdorf „Bad Boltenhagen“ kommt nicht

Christinenfeld

Die Einwohner im kleinen Dorf Christinenfeld warten schon seit Jahren auf eine weitere Entwicklung ihres Ortes. Viel wurde schon versprochen, wenig ist bislang eingetreten. Das Land will seit Jahren die Ortsdurchfahrt erneuern, in dem Zusammenhang soll der Radweg durch Christinenfeld gebaut werden und auch auf modernere Straßenbeleuchtung warten die Einwohner seit Langem.

Hoffnung auf mehr Infrastruktur

Hoffnung hatten die Christinenfelder 2017 in die geplante Ferienhaussiedlung „Bad Boltenhagen“ gesetzt, die auf dem Gelände neben dem historischen Speicher von der Firma Landal Green Parks aus den Niederlanden geplant wurde. Doch Landal hat das Projekt jetzt an einen neuen Investor verkauft, wie der Klützer Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG) auf Nachfrage bestätigt.

Pläne seit 2006 rechtskräftig Für das Gebiet um den alten Speicher in Christinenfeld gibt es einen zweiteiligen Bebauungsplan, der bereits seit 2006 rechtskräftig ist. Er ist als Mischgebiet geplant, in dem sowohl Ferienwohnungen als auch Häuser zum dauerhaften Wohnen vorgesehen sind. Das Projekt „Bad Boltenhagen“ sollte 113 Ferienhäuser umfassen, die in mehreren Bauabschnitten erreichtet werden sollten.

Neuer Investor stellt Pläne vor

Jetzt gab es einen Ortstermin der Klützer Ausschüsse für Bauen sowie für Wirtschaft, Tourismus und Umwelt, die sich über die aktuelle Entwicklung des Projektes informierten. „Der neue Investor hat seine Ideen vorgestellt“, sagt Jürgen Mevius. „Teilweise gibt es jetzt etwas andere Vorstellungen und es muss geprüft werden, ob das mit den bisherigen Plänen konform geht.“ Bevor das geprüft ist, könne noch nicht über den neuen Investor informiert werden.

Die Pläne für das Ferienhausdorf „Bad Boltenhagen“ sind erstmal hinfällig. Quelle: Annett Meinke

Insgesamt 113 Ferienhäuser wollte das in der Ferienhausbranche bekannte Unternehmen Landal Green Parks in zwei Bauabschnitten bauen. 54 Häuser sollte der erste Bauabschnitt umfassen. Außerdem hatten sich die Christinenfelder darauf gefreut, dass für das Feriendorf Infrastruktur entstehen sollte, die sie auch hätten nutzen können. Ein Laden, Gastronomie und sogar ein Schwimmbad waren geplant.

Gewerbe soll kommen

„Das Schwimmbad ist wahrscheinlich vom Tisch“, sagt Jürgen Mevius. „Aber im mittleren Teil am alten Speicher soll weiterhin ein Mischgebiet bleiben, in dem auch Gewerbe angesiedelt wird.“ Wie lange sich jetzt erneute Planungen oder Planänderungen hinziehen werden, kann der Bürgermeister nicht einschätzen. „Der B-Plan ist schon recht alt und ihn noch mal zu ändern birgt auch Risiken“, sagt er.

Ortsdurchfahrt wird erneuert

Jürgen Mevius ist zuversichtlich, dass sich Christinenfelds Ortsbild in nächster Zeit zumindest etwas verbessern wird. „Der Ausbau der Ortsdurchfahrt ist für das zweite Halbjahr 2020 vorgesehen. Das sehe ich sehr positiv“, sagt der Bürgermeister. Christinenfeld sei einer der letzten Ortsteile von Klütz, in dem bislang wenig erneuert wurde.

Die Ortsdurchfahrt in Christinenfeld soll im zweiten Halbjahr 2020 erneuert werden. Quelle: Annett Meinke

„Bad Boltenhagen “ ist offenbar Geschichte

Mit dem Verkauf des Projektes soll auch der von Landal vorgesehen Name „Bad Boltenhagen“ für die Ferienhaussiedlung in Christinenfeld Geschichte sein. Die Pläne des Investors hatten vor allem im benachbarten Ostseebad für Unmut gesorgt. Es wurde unter anderem kritisiert, dass mit dem Namen „ Boltenhagen“ falsche Versprechen an Urlauber gemacht würden, die in Christinenfeld nicht direkt am Strand gewohnt hätten.

Gebiet ist seit 2006 geplant

Schon seit 2006 ist ein zweiteiliger Bebauungsplan rechtskräftig. Er sieht ein Mischgebiet vor, in dem sowohl Ferienwohnungen als auch Häuser zum dauerhaften Wohnen vorgesehen sind. 2011 wurden Pläne für ein Seniorendorf mit Golfplatz in Christinenfeld vorgestellt, die aber bis 2014 nicht umgesetzt werden konnten. 2017 präsentierte Landal seine Pläne für das Ferienhausdorf „Bad Boltenhagen“. Baubeginn sollte 2018 sein. Mehrfach kam es zu Verkaufsveranstaltungen für Interessenten, die ein Ferienhaus als Investitionsobjekt kaufen sollten. Etwa 230 000 Euro wurden für Bau und Einrichtung verlangt, wie es auch noch auf einer Internetseite für „Bad Boltenhagen“ zu lesen ist. Die Pläne für das Feriendorf mit dem werbewirksamen Namen sind jetzt aber auch vom Tisch.

Von Malte Behnk