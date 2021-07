Klütz

Wie steht es um das Ferienhausgebiet im Klützer Ortsteil Christinenfeld wirklich? Die Christinenfeld Projekt GmbH will dort auf einer Fläche von 170 000 Quadratmetern Ferien- und Wohnhäuser errichten. Ende Juni hieß es vom Unternehmen: „Wir haben vor, in diesem Jahr mit dem Bau zu beginnen.“ Doch daran gibt es jetzt starke Zweifel. Mehr noch: Inzwischen ist klar, dass die Firma nicht einmal Eigentümerin des Geländes ist und zu allem Ärger kommt auch noch ein Entscheid des Landgerichts Schwerin, dass die Projekt GmbH am Montag (12. Juli) zur Zahlung einer hohen Summe verurteilte.

Nach einem Bericht der OSTSEE-ZEITUNG, dass es in Christinenfeld nun bald losgehen könne, weil sich eine Lösung für die Anbindung des Grundstücks an Ver- und Entsorgungsnetze abzeichnet, meldeten sich zwei Unternehmen bei der Redaktion. Sie widersprechen der Darstellung, dass in Christinenfeld in Kürze Bauarbeiten starten. Vielmehr sei beiden Unternehmen (Namen der Redaktion bekannt), die auf den Bau von Ferienimmobilien spezialisiert sind, das Grundstück durch die Christinenfeld Projekt GmbH zum Kauf angeboten worden. Unbebaut.

Kein Eintrag im Grundbuch

Der Anwalt, der einen der beiden Kaufinteressenten [Namen sind der Redaktion bekannt] vertritt, berichtet, dass ihn zunächst die Überprüfung des Verkäufers stutzig machte. Ihm gegenüber war Uwe Schellbach als Projektleiter der Christinenfeld Projekt GmbH aufgetreten. Bis Februar war er Geschäftsführer des Unternehmens, wurde danach aber durch Nafi Sefari ersetzt. Entscheidend dafür, die Seriosität des Kaufangebots infrage zu stellen, sei für ihn jedoch etwas anderes gewesen: „Einen Eintrag im Grundbuch, der beweist, dass das Grundstück dem Unternehmen gehört, konnte Uwe Schellbach nicht vorlegen.“

Wie weitere OZ-Recherchen daraufhin ergaben, ist dort noch immer das niederländische Unternehmen van Wijnen als Eigentümer eingetragen. Das hatte bereits 2019 einen Kaufvertrag mit der Christinenfeld Projekt GmbH abgeschlossen. Allerdings: Der vereinbarte Kaufpreis ist nie geflossen. Lediglich in einer sogenannten Auflassungsvormerkung wird die Projekt GmbH im Grundbuch genannt. Diese macht ersichtlich, dass ein Käufer das Anrecht an der Immobilie hat und dient seiner Absicherung für den kurzen Zeitraum von Abschuss des Vertrages bis zum Moment, in dem das Geld auf dem Konto des Verkäufers ankommt. Normalerweise eine Frage weniger Wochen.

Nach zwei Jahren Kaufpreis nicht gezahlt

Anders in diesem Fall: Das Geld ist auch nach zwei Jahren nicht geflossen. Aber obwohl die Projekt GmbH nie als Eigentümer ins Grundbuch eingetragen wurde, versucht sie, das Grundstück zu verkaufen. Der Anwalt des Kaufinteressenten dazu: „Das Vorgehen kann man durchaus als verbrecherisch bezeichnen. Insgesamt ist das ein Wirtschaftskrimi.“

Ganz anders sieht das Uwe Schellbach. Er räumt ein, dass der Kaufpreis nie gezahlt wurde. Dennoch sagt er auf die Frage, wie er dann dazu komme, das Grundstück Dritten anzubieten: „Wir können damit machen, was wir wollen.“ Die Auflassungsvormerkung gestatte ihm dies, so seine Rechtsauffassung. Diese Ansicht teilt van Wijnen offenbar nicht, denn das Unternehmen ist inzwischen vom Kaufvertrag zurückgetreten.

Eigentümer geht Klageweg

Doch nach wie vor steht die Vormerkung im Grundbuch. Diese verhindert, dass Eigentümer van Wijnen das Grundstück an jemand anderen verkaufen kann. Darauf angesprochen sagt Schellbach: „Das kann auch zehn Jahre weiter so da stehen.“ Fraglich ist, ob van Wijnen, eines der größten Bauunternehmen der Niederlande, sich das so lange gefallen lässt.

Es zieht inzwischen gegen Schellbach vor Gericht und war gerade mit einer Klage am Landgericht Schwerin erfolgreich: Dieses verurteilte die Christinenfeld Projekt GmbH am 12. Juli zur Zahlung von 433 808,28 Euro zuzüglich weiterer Zinsen an van Wijnen. Bei der Summe handelt es sich um Verzugszinsen vom Tag der Fälligkeit des Kaufpreises bis zum Tag, an dem van Wijnen vom Kaufvertrag zurückgetreten ist.

Zukunft für Ferienpark Christinenfeld weiter ungewiss

Das Urteil ist allerdings noch vorläufig, denn in diesem sogenannten Urkundenprozess – laut Gerichtssprecher eine Art Schnellverfahren – waren lediglich Urkunden als Beweismittel zugelassen. Ungünstig für die Christinenfeld Projekt GmbH. Sie beruft sich in der Auseinandersetzung auf Absprachen mit van Wijnen, über die es keine Urkunden gibt.

In einem Nachverfahren, das voraussichtlich im August stattfinden wird, sind jedoch Zeugen und weitere Beweismittel zugelassen. Ein neues Kapitel im Wirtschaftskrimi und für Beobachter sicherlich spannend. Für die Stadt Klütz und die Region aber zermürbend, denn auch 15 Jahre nach Fertigstellung des Bebauungsplans bleibt ungewiss, wie es in Christinenfeld weitergeht.

Von Juliane Schultz