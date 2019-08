Everstorf

Liebe Ferienkinder, ihr wisst noch nicht, was ihr in der letzten Ferienwoche machen könnt? Die Naturschule Mecklenburg-Vorpommern bietet von Montag bis Freitag, 5. bis 9. August, täglich von 10 bis 15 Uhr eine bunte Woche im Everstorfer Forst an. Ihr dürft sogar das Programm mitgestalten. Ermöglicht werden viele Kreativangebote von Schwirrholz- bis Bogenbau. Zudem wird Leckeres aus Wildkräutern zubereitet. Ihr entdeckt den Wald mit allen Sinnen, pirscht lautlos zwischen den Bäumen umher, lauscht Geschichten, wandert zu einem Märchenwald und erfahrt, wo Familie Dachs, Familie Seeadler und Familie Wildschwein leben. Von Donnerstag auf Freitag besteht die Möglichkeit, an einer Nachtwanderung teilzunehmen und in der Natur zu übernachten.

Anmeldungen und nähere Informationen unter: 0160 / 753 37 38 oder per Mail unter info@in-natura.de.

Jana Franke