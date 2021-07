Eine Rettungsaktion brachte um die 100 ausgemergelte Legehennen auf den Aktion Tier Lottihof Seefeld. Sie kamen aus einem Stall in Schleswig-Holstein und wären sonst getötet worden. Was die Tierschutz-Ferienkinder empfinden – und welchen Entschluss sie gefasst haben.

Ferienkinder in Seefeld kümmern sich um ausrangierte Legehennen

