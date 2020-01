Feriensiedlung Hohen Wieschendorf: Warum an alten Rohbauten wieder gearbeitet wird

Hohen Wieschendorf

Aus alten Häusern werden neue gemacht: Die Gebäude der Ferienhaussiedlung in Hohen Wieschendorf sind eingerüstet, Arbeiter klettern auf den Dächern herum. Um mehr Käufer für die Immobilien anzulocken, die 13 Jahre lang leer gestanden haben, werden sie umgebaut. Sie bekommen größere Fenster und Anbauten, auf denen sich Dachterrassen befinden. Die Zimmer sollen dadurch mehr Raum und Licht bekommen.

Seit September laufen die Arbeiten – mittlerweile sind sie in vollem Gange und sollen laut zuständiger Presseabteilung Ende des Jahres abgeschlossen sein. Bereits fertig ist der neue Parkplatz inklusive Fahrradständer. Für die Stellfläche ist der bereits vorbereitete Standort der Tiefgarage beseitigt worden. Der Parkplatz soll künftig nicht nur den Nutzern der Ferienimmobilien zur Verfügung stehen, sondern auch Strand- und Restaurantbesuchern. ­Dazu kommen noch E-Ladestellen sowie ein kleines Gebäude für Rezeption, Lager und Werkstatt.

Die alte Marina Hohen Wieschendorf in Strandnähe ist durch die Umbauten kaum wiederzuerkennen und wird auch längst unter einem neuen Namen vermarktet: „Bades Huk“. Laut einer Anzeige im Internet sind Appartements ab 279 000 Euro erhältlich. „Das Interesse ist groß“, hat Hamid Farahmand im vergangenen Jahr berichtet. Er ist ­Geschäftsführender Gesellschafter der Firma Clavis International. Sie vermarktet weltweit erfolgreich ­Ferienimmobilien. Wie die rundum erneuerten Unterkünfte später aussehen werden, ist in einem fertigen Musterhaus zu ­sehen. Das steht direkt am Eingang des Resorts gegenüber einer noch nicht erneuerten Immobilie.

Der Start des Ferienbetriebes ist für Frühjahr 2021 geplant. Eine Betreibergesellschaft und Hausverwaltung übernimmt für die Eigentümer Instandhaltung, Pflege und Vermietung. Denn dauerhaftes Wohnen ist in der Anlage nicht möglich. Insgesamt entstehen in den Häusern 77 Appartements und drum herum eine Dünenlandschaft zum Barfußlaufen.

Segler-Unterkünfte voraussichtlich im April buchbar

Die alten Häuser sind unbewohnte Rohbauten gewesen. Grund: 2013 hat der Landkreis einen Baustopp für das Areal verhängt, weil der Bebauungsplan ­ungültig und die baurechtlichen Verhältnisse ungeklärt waren. Seit Dezember 2018 gibt es eine Bau­genehmigung und die wird seither genutzt.

Auch in der dazugehörigen Marina wird gebaut. Zwölf neue Unterkünfte für Wassersportler im ersten Stock eines Gebäudes auf dem Anleger sind fast fertig und können voraussichtlich ab April gebucht werden. Außerdem entsteht gerade ein Frühstücksraum, berichtet Marina-Geschäftsführer Jan Wilkens. Die Zimmer bieten einen idyllischen Blick auf die Wismarbucht, den Strand und über mit Schilf bewachsenes Ufer und sind mit Doppelbett, Dusche, Küchenzeile und WC eingerichtet. „Sie sind für unsere Gäste gedacht, die nicht auf ihren Booten übernachten wollen“, berichtet Jan Wilkens. Die 95 Dauerliegeplätze sind alle vergeben, die Warteliste weiterer Interessenten ist sehr lang.

Investor aus Österreich will Ferienparadies schaffen

Investor von „Bades Huk“ ist Oliver Soini. Der Österreicher träumt seit langem davon, ein Ferienparadies an der Ostsee zu schaffen. Ende 2011 hat er für 3,5 Millionen Euro die Marina und das Feriendorf aus einer Insolvenzmasse ersteigert und den jahrelangen Stillstand durchgehalten. Um den zu beenden, sind auch etliche Gutachten, unter anderem zu Arten- und Schallschutz, ­nötig gewesen. Denn das Resort liegt an der Wismarbucht und die ist europäisches Vogelschutzgebiet mit strengen Richtlinien. Doch mit Unterstützung der Gemeinde kann Oliver Soinis Vision nun Wirklichkeit werden. Und die Vögel sollen auch in „Bades Huk“ eine Rolle spielen. Ein Experte soll Kindern später diese Tierwelt erklären.

