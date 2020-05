Boltenhagen

Das Aufatmen an der Ostseeküste ist fast zu hören, dürfen doch ab dem 25. Mai wieder Urlauber einreisen und ihre Ferien hier verbringen. Für die Vermieter und die Vermittlungsbüros von Ferienwohnungen und -häusern gibt es jetzt aber viel Arbeit, damit alle Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können.

Erfüllen Vorgaben gerne

Eines der großen Vermietungsbüros im Klützer Winkel ist die Ostsee-Service Boltenhagen GmbH, kurz Ossebo, die Ferienwohnungen von Groß Schwansee bis Hohen Wieschendorf anbietet. „Wir sind megafroh, dass es überhaupt noch eine Saison geben kann“, sagt Heiko Subat, Chef von Ossebo. „Die Vorgaben, die wir erfüllen müssen, sind nicht einfach umzusetzen, aber wir machen das gerne, wenn wir damit etwas retten können.“

Gäste sollen direkt zur Unterkunft

Unter anderem wird für die Urlauber, die über Ossebo buchen, die An- und Abreise anders als bisher organisiert. „Wir machen es so, dass die Gäste direkt zu den Unterkünften fahren und dort ein Ankunftspaket mit allen wichtigen Dingen und Informationen erhalten“, erklärt Subat. „Wenn sie dann doch noch zu uns ins Büro kommen müssen, um etwas zu klären, bitten wir darum, dass nur eine Person kommt.“ So sollen Menschenmengen vor und im Vermietungsbüro vermieden werden.

Wenig Deko in Wohnungen

Mit den Reinigungsfirmen, die für das Büro arbeiten, wurde per Videokonferenz besprochen, was jetzt an zusätzlichen Reinigungen ansteht. Es werden einige Deko-Artikel aus den Objekten entfernt, um sie nicht immer wieder reinigen zu müssen. Außerdem muss jede Wohnung nach einer Abreise nicht nur gereinigt, sondern auch desinfiziert werden.

Stornierungen waren schon Mehraufwand

Auch im Vermietungsbüro musste einiges verändert werden. So wurden teilweise Wände gezogen und Kunststoffscheiben aufgestellt. „Das alles ist schon ein Mehraufwand. Den hatten wir aber auch schon mit Stornierungen und anderem, als nicht gereist werden durfte“, sagt Subat. „Wir werden mit Einhaltung der Regeln dafür kämpfen, dass wir diese Saison doch noch machen können.“ Dazu gehört auch, An- und Abreise sowie die Bezahlung möglichst kontaktlos abzuwickeln.

Andrang der Urlauber ist groß

Der Andrang der potenziellen Urlauber ist deutlich gestiegen, seit klar ist, dass am 25. Mai wieder Gäste nach Mecklenburg-Vorpommern kommen dürfen. „Viele Buchungen laufen bei uns online. Aber am Telefon gibt es viele Fragen. Da sind wir hauptsächlich damit beschäftigt, zu erklären, wie die neuen Abläufe sind“, sagt Subat. „Wenn die Buchung dann geklappt hat, freuen sie sich aber mega“, sagt er. „Man merkt aber auch eine gewisse Vorsicht.“

