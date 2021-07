Schönberg

Der Bechelsdorfer Schulzenhof mit seiner Scheune und dem Schulzenhaus als den ältesten Hallenhäusern Mecklenburgs ist seit jeher ein gut besuchter Ort. Am vergangenen Sonnabend umso mehr. Da fand hier ein vom Volkskundemuseum organisierter Märchen- und Backofentag statt.

Märchenfiguren auf der Wiese

„Welche Märchen liegen auf der Wiese?“, fragte Wolfgang Woitag. Utensilien aus verschiedenen Märchen hatte der Vorsitzende der Sagen- und Märchenstraße von Mecklenburg-Vorpommern dazu ausgelegt. Den Frosch für das Märchen vom Froschkönig oder das Kissen für Frau Holle oder den Kamm für „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ erkannten die meisten Besucher noch recht schnell. Schwieriger wurde es, zu den anderen Teilen eine Verbindung herzustellen. Einige taten sich schwer und begannen zu rätseln, um welches Märchen es sich wohl handeln würde. Andere hatten es da einfacher bzw. waren darin geübter. Zu ihnen gehörte zum Beispiel Michael Pekrun. Denn im Spiel „Sagaland“, das bei ihm und seiner Familie sehr beliebt ist, dreht sich alles um Märchen. Nur wer sie sich merken kann, hat die Chance, am Ende auch zu gewinnen.

Wolfgang Woitag, Vorsitzender der Sagen- und Märchenstraße von M-V, mit der Schatztruhe voller Märchen. Quelle: Dirk Hoffmann

Hexenhaus mit Briefkasten

Ein kleines Hexenhaus gab es indes für alle zu gewinnen, die die richtige Zahl an ausgelegten Märchen ankreuzten. Hatten sie das Kreuz gesetzt, warfen sie den Zettel in den Briefkasten des großen Hexenhauses. Auch das hatte Woitag sehr zur Freude der kleinen Gäste mitgebracht. Es weckte die Neugier in ihnen. Wie mag es wohl drinnen aussehen? Sitzt da vielleicht sogar noch die Hexe? Mutig öffneten einige Kinder wie der vierjährige Luan die Tür und schauten hinein. Andere blieben lieber auf Abstand, das war ihnen sicherer.

Der Verein Sagen- und Märchenstraße Der Verein der Sagen- und Märchenstraße Mecklenburg-Vorpommern war am Sonnabend zum wiederholten Mal auf den Bechelsdorfer Schulzenhof nach Schönberg gekommen. Neben der Maurinestadt gehören aus Nordwestmecklenburg die Städte Grevesmühlen, Gadebusch und Rehna sowie die Insel Poel zu dem 22 Mitglieder zählenden Verein, der auf die Sagen und Märchen in der jeweiligen Region aufmerksam machen möchte.

Der vierjährige Luan schaut aus dem Hexenhaus. Quelle: Dirk Hoffmann

Und wo war denn nun die Hexe? Diese Frage beschäftigte kleine wie große Besucher im Laufe des Nachmittags mit fortgeschrittener Zeit immer mehr. Sie ließ sich zwar bis zuletzt nicht blicken. Irgendwie war sie aber dennoch allgegenwärtig. Zu verdanken hatte es das Publikum Birte Bernstein. Die Erzählerin nahm Kinder und Erwachsene mit auf eine wundervolle Reise, als sie zuerst sehr bildhaft unter anderem die Märchen „Die Prinzessin auf der Erbse“ und Dornröschen“ darstellte.

(links): Die achtjährige Luisa hatte sich als Hexe verkleidet. Ihr dreijähriger Bruder Titus fühlte sich in der Rolle des Zauberers wohl. (rechts): Diana Schenkel, Besucherin aus Schönberg: „Ich bin das erste Mal hier. Schön, dass für die Kinder etwas geboten wird. “ Quelle: Dirk Hoffmann

Kinder als Hexen und Zauberer

Einige Kinder waren in Kostümen erschienen. So wie zum Beispiel die als Hexe verkleidete Luisa und ihr Bruder Titus (3), der als Zauberer kam. „Schön, was hier für Kinder getan wird. Ich finde es aber etwas schade, dass nicht mehr Kinder sich verkleidet haben“, so ihr Vater Meik Hopfengart. Und kaum hatte Birte Bernstein ihre Darbietung beendet, da setzte auch schon der Applaus für sie ein. Den hatte sie sich auch redlich verdient. Bernstein kann übrigens nicht nur Märchen wunderbar erzählen. Durch ihre Art, mit Bildern in den Köpfen der Menschen etwas zu bewegen, sind es auch andere Geschichten, die Menschen begeistern. Ihr Repertoire reicht bis zu freien Trauungen. Denn auch die Geschichte des Paares ist es nach ihrer Aussage wert, erzählt zu werden.

Ein gutes Händchen hatten Detlef Retz und seine Enkeltochter Helene (6) bei diesem Geschicklichkeitsspiel mit fliegenden Fledermäusen. Quelle: Dirk Hoffmann

Hampelhexen basteln

Zurück zum Märchen- und Backofentag. Dieser hatte noch mehr zu bieten. So lud Schönbergs Stadtjugendpflegerin Rabea Kielblock zu einem Kinderflohmarkt ein und konnte der Nachwuchs unter der Anleitung von Heiko Dittmann Hampelhexen basteln. Auch das gefiel den Kids. Außerdem fanden sie Gefallen daran und hatten viel Spaß dabei, mit etwas Geschick die Fledermäuse einzufangen. Das gelang unter anderem Detlef Retz und seiner Enkeltochter Helene. „Ich bin das erste Mal hier und finde es schön, dass den Kindern etwas geboten wird“, meinte Diana Schenkel. Die Schönbergerin war mit ihrem vierjährigen Sohn Alexander gekommen, der sich zuerst die Teile beim Märchenquiz ansah.

Andrea Krause, Elsbeth Tuleweit und Roswitha Lindow (v. l.), die Montagsspinnerinnen aus Breesen, stellten ihr altes Handwerk. Sie hatten auch einige Produkte wie zum Beispiel Socken mitgebracht. Quelle: Dirk Hoffmann

Spinnerinnen zeigten Handwerk

Alte Handwerkstechnik durfte an so einem Tag ebenfalls nicht fehlen. So hatten die aus Breesen kommenden Montagsspinnerinnen Andrea Krause, Elsbeth Tuleweit und Roswitha Lindow ihre Spinnräder mitgebracht und sponnen fleißig auf ihnen. Ein paar Meter weiter strickten derweil Marianne Bentin und Heidemarie David vom Handarbeitskreis der evangelischen Kirche. „Wir wollen wieder präsent sein“, erklärten die beiden Frauen und verwiesen darauf, dass sich die Gruppe montags von 15 bis 16 Uhr im Katharinenhaus hinter der Schönberger St.-Laurentius-Kirche trifft.

links: Museumschef Olaf Both freute sich über den Zulauf der Gäste. rechts: Museumsmitarbeiterin Sabine Ebeling hält das Märchenalbum in den Händen, für das es auch die passenden Sticker gibt. Quelle: Dirk Hoffmann

Zufriedene Organisatoren

Gut zu tun hatte auch Sabine Ebeling. Neben einem Märchenalbum und weiteren Alben mit Stickern konnten die Besucher bei der Museumsmitarbeiterin selbstgebackenen Kuchen kaufen, was sie auch gerne taten. Ebenso begehrt waren die von Jens Sorge und Frank Belde im Backofen auf der Museumsanlage gebackenen Schwarz- und Roggenmischbrote. „Mit der Resonanz bin ich sehr zufrieden“, erklärte Museumschef Olaf Both. Eigentlich hätte dieser Tag schon etwas früher stattfinden sollen, was aber nun erst nach den Corona-Lockerungen möglich war.

Von Dirk Hoffmann