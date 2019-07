Boltenhagen/Grevesmühlen/Klütz

Mit Sonnenschein ins Fest hinein – von beidem gibt es am Wochenende reichlich.

Unter anderem wird an der Weißen Wieck das Hafenfest gefeiert. Es startet am Freitag ab 18 Uhr mit einer Chillout Sunset-Party. Für Musik sorgen am Sonnabend ab 12 Uhr die einheimische Band „Revoc“ und das Berliner Duo „Blackbird“ ab 14 Uhr. Nach einer Vorführung der Hundewasserrettung um 15 Uhr und einer Piratenshow um 17 Uhr erklingt um 18 Uhr die Reggae-Band „Guacayo“. Ab 21 Uhr begeistern die Lokalmatadoren „ Billy Rock“. Danach erhellt ein Feuerwerk den Himmel.

Neben Fahrten mit dem Bucht-Ranger durch die Tarnewitzer Huk und durch den Hafen, gibt es auch die Möglichkeit, sich beim Stand up Paddeling oder beim Bogenschießen auszuprobieren. Verschiedene Stände mit regionalen und handwerklichen Produkten runden das Angebot ab.

Auch Klütz ist in Partylaune: Die Besitzer der Klützer Mühle veranstalten am Sonnabend ab 12 Uhr zum vierten Mal ein Sommerfest rund um das Bauwerk. Auf dem Außengelände sind ein Kinderflohmarkt und ein Schminkstand aufgebaut. Außerdem können sich die Besucher der Mühlen-Challenge stellen, bei der fünf Aufgaben absolviert werden müssen.

Von Freitag bis Sonntag öffnet die LebensArt auf Gut Brook ihre Pforten. Wie gewohnt vielfältig, schön und interessant präsentiert sie sich mit vielen Dingen für Garten, Haus und Lifestyle. Zudem werden aktuelle Schmuck-, Mode- und Kosmetik-Trends präsentiert. Geöffnet ist die Messe von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 8 Euro. Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre ist der Eintritt frei.

In Brook wird am Freitag die 17. Lebensart-Messe eröffnet. Quelle: MALTE BEHNK

Wer es ruhiger mag, ist beim Open Air-Wanderkino in Warnkenhagen richtig. Die Gäste werden ab 19.30 Uhr an der alten Schule auf dem Grundstück von Karl und Barbara Decker, Hohenschönberger Weg 3, erwartet. Dort wird der Steinofen angeheizt. Gunthard Stephan und Tobias Rank werden gegen 21.30 Uhr Filme aus der Gründerzeit der Cinematographie zeigen. Dazu spielen der Pianist und der Geiger Originalkompositionen und Improvisationen. Gezeigt werden „Der Ladenaufseher“ von 1916 mit Charlie Chaplin, „Polizeibericht Überfall“ von 1928 mit Arno Metzner, „Regen“ von 1929 mit Joris Ivens und „Nachbarschaft im Klinsch“ von 1920 mit Buster Keaton.

Im Grevesmühlener Freibad lädt das K2 am Sonnabend ab 20 Uhr zur Beach-Party. Eine Nacht mit Sommer, Sonne, Strand, Meerfeeling und jeder Menge Hits wird versprochen.

Zu einer Beachparty wird ins Grevesmühlener Freibad geladen. Quelle: MICHAEL BEGEMANN (www.gvm-info.de)

Jana Franke