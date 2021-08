Schönberg

Mit dem Morten Kargaard Septett weht ein frischer Wind in die zeitgenössische Musik. Die Musiker schlagen Brücken zwischen Klassik und Jazz. Und nicht nur das. „Elemente aus der klassischen und rhythmischen Musiktradition verharren nicht nebeneinander oder berühren sich nur punktuell, sondern verschmelzen zu etwas Neuem, etwas Heutigem, etwas Präsentem“, kündigen die Veranstalter des Schönberger Musiksommers an. Dort treten die vier Musiker aus Kopenhagen am Dienstag, dem 24. August, auf. Ihr Konzert beginnt um 20 Uhr in der Kirche.

Es spielen: Mette Termansen (Oboe, Englischhorn), Maj Berit Guassora (Trompete, Flügelhorn), Karen Johanne Pedersen (Violine), Jakup Lutzen (Viola), Samira Dayyani (Violoncello), Lars Johnsen (Kontrabass) und Morten Kargaard (Gitarren). Morten Kargaard schreibt die Musik. Das ist der vorab durchdachte Teil. Sie schöpft aus dem Spielerischen, dem Eigenen und dem, was die sechs anderen Top-Musiker aus ihren Welten einbringen. Die Veranstalter des Schönberger Musiksommers erläutern: „Eine ungewöhnliche Kombination von sorgfältig ausgewählten Instrumenten strebt ohne starre Präferenzen, dafür mit transparenter Leichtigkeit, mit ausgefeilter Rhythmik und ausladender Dynamik zu einem einzigen gemeinsamen Ausdruck.“ Lebendig atmend und aus dem Moment heraus bewege sich ihre Musik in den Oasen zwischen Bekanntem und Unbekanntem. Inspiration folgt Innovation und Innovation Inspiration.

Septett spielt auf Klassik-Festivals und in Clubs

Diese Musik wird hörbar beeinflusst von der offenen Landschaft Skandinaviens, der Kraft des Meeres, der vielgestaltigen Schönheit des Himmels, erinnernd an Gemälde, wie die eines Peder Severin Krøyer. Sie passt an viele Orte. Und so erklingt sie auf Klassik-Festivals, in Clubs wie auch in großen und kleinen Kirchen. Im Schönberger Musiksommer ist das Morten Kargaard Septett zum zweiten Mal zu Gast und entfaltet „A Classic Hybrid“.

Eintrittskarten für das Konzert am 24. August kosten an der Abendkasse 15 Euro. An fünf Orten sind die Tickets im Vorverkauf erhältlich: in der Buchhandlung Hempel in Schönberg, in der Kurverwaltung in Boltenhagen, in der Stadtinformation in Klütz, in der Ticketwelt der LN in Lübeck, bei „Die Konzertkasse“, ebenfalls in Lübeck, und in der Buchhandlung Weber in Ratzeburg.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Besucher des Konzertes in Schönberg müssen einen Covid-19-Test nachweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Die Alternativen: Sie sind komplett geimpft oder können ihre Immunisierung nach einer Erkrankung nachweisen.

Von Jürgen Lenz