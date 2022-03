Festnahme: Zeugin erkennt in Grevesmühlen mutmaßliche E-Bike-Diebe

Grevesmühlen

Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Grevesmühlener Polizei mutmaßliche Diebe von E-Bikes und Fahrrädern festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen fünf Heranwachsende im Alter von 18 bis 30 Jahren sowie eine Jugendliche im Alter von 17 Jahren. Sie könnten für eine Vielzahl an Fahrraddiebstählen und Einbrüchen verantwortlich sein.

Bereits am frühen Nachmittag des 5. März meldete die Frau eine Gruppe junger Leute, die in der Stadt vermutlich mit einem gestohlenen E-Bike unterwegs waren. Polizisten kontrollierten darauf die fünfköpfigen Personengruppe und stellten vier E-Bikes sowie ein Mountainbike sicher, die dem ersten Anschein nach gestohlen waren. Bei zwei der Heranwachsenden, 20 und 28 Jahre alt, durchsuchte die Polizei dann auch deren Wohnungen in Grevesmühlen. Dabei stellten sie diverse Fahrradteile sowie weitere E-Bikes und Fahrräder sicher.

Polizei sucht Besitzer des Diebesguts

Einige der sichergestellten E-Bikes konnten mittlerweile Kellereinbrüchen aus den ersten Monaten dieses Jahres zugeordnet werden. Bei diversen E-Bikes, Fahrrädern und Fahrradteilen, die wahrscheinlich auch aus Diebstählen oder Einbrüchen stammen, sind die Besitzer noch unbekannt.

Bikes im Revier besichtigen

Deshalb bittet die Kriminalpolizei Grevesmühlen nicht angezeigte Diebstähle nachträglich bei der Polizei zur Anzeige zu bringen. Geschädigte können sich bei der Grevesmühlener Polizei unter der Telefonnummer 03881/720 0 melden und die sichergestellten Bikes unter Vorlage entsprechender Eigentumsnachweise besichtigen.

Von Malte Behnk