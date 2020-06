Feuer auf Recyclinghof in Neu Degtow

Neu Degtow

Den Pfingstmontag hatte sich GER-Geschäftsführer Claudius Martinetz mit Sicherheit etwas anders vorgestellt. „Ich war noch im Büro in Grevesmühlen und wollte dann zu meiner Familie fahren“, erklärt er. Doch nun steht er mit Vorarbeiter Manfred Glaser hier auf dem Recyclinghof in Neu Degtow. In sicherer Entfernung blickt auf die dicke Rauchwolke, die sich aus dem geschredderten Müllberg erhebt. Mit Schaum und Wasser sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

Ein Autofahrer hatte der Rettungsleitstelle kurz nach halb neun eine Rauchsäule gemeldet. „Unsere Sensoren hatten noch nicht angeschlagen“, berichtet Claudius Martinetz. Ein Zeichen dafür, dass es kein oberflächlicher Brand ist, sondern sich der Müllberg im Inneren selbst entzündet hat. Als die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen vor Ort eintrafen, waren neben einer dicken Rauchwolke erste Flammen zu sehen.

„Ich war gestern noch vor Ort und habe kontrolliert, ob alles in Ordnung ist“, erklärt Geschäftsführer Martinetz. Auch Manfred Glaser hat einen Kontrollgang hinter sich. „Wäre es ein normaler Arbeitstag gewesen, wäre das nicht passiert“, so Martinetz. Feuchtigkeit im geschredderten Müll habe den Brand verursacht, mutmaßt er. An einem normalen Arbeitstag wäre der Berg bereits auseinandergefahren gewesen.

Dank des Anrufs des Autofahrers haben Wehrführer Steve Klemkow und seine 28 Kameraden den Brand schnell unter Kontrolle. Mit einem Radlader wird der jeweils 50 Meter lange und breite und sechs Meter hohe Müllberg auseinandergefahren. Die Müllreste werden direkt auf der Schaufel gelöscht. Die Kameraden wechseln sich ab und werden alle halbe Stunde ausgetauscht. „Wir durchnässen alles, damit es heute zu keinem zweiten Brand kommt“, erläutert Steve Klemkow.

Der Einsatz ist mittlerweile der 66. der Freiwilligen Feuerwehr in diesem Jahr. Auf dem GER-Gelände musste sie zuletzt im März vergangenen Jahres anrücken. Auch seinerzeit hatte sich Müll selbst entzündet.

