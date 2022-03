Feuer auf dem Recyclinghof von GER in Neu Degtow: Es war Brandstiftung

Grevesmühlen

Mehr als sieben Stunden waren Sonntagnacht bis zu 55 Feuerleute im Einsatz, um den Brand in der Lagerhalle des Recyclinghofes in Neu Degtow bei Grevesmühlen unter Kontrolle zu bringen. Ausgebrochen war das Feuer kurz vor 22 Uhr in der Halle, in der bergeweise Papier und Pappe gelagert werden. Um 22.01 Uhr wurde die Feuerwehr Grevesmühlen alarmiert, unterstützt wurde sie von den Wehren aus Naschendorf, Börzow und Hanshagen. „Wir haben alles an Atemschutz rausgeholt, was wir hatten“, sagt Grevesmühlens Wehrführer Steve Klemkow.

Bis 5.30 Uhr dauerte der Einsatz. Zwischenzeitlich waren Mitarbeiter des GTZ aus Warin (Gewerbetechnikzentrum, anm. d. Red.) gekommen, um neue Druckluftflaschen und Austauschgegräte für die Feuerwehrleute zur Verfügung zu stellen. Eines der größten Probleme bei den Löscharbeiten: Direkt an der Halle befindet sich die Firmentankstelle. „Zum Glück konnten wir die Zapfsäule so kühlen, so dass nichts passiert ist. Die Fahrzeuge wurden ebenfalls noch rechtzeitig aus dem Gebäude gefahren.“

Aufräumarbeiten nach dem Brand bei GER in Neu Degtow, links die Tankstelle an der Hall. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Am Montagmorgen waren die GER-Mitarbeiter bereits mit den Aufräumarbeiten beschäftigt, der Recyclinghof konnte trotz des Großeinsatzes regulär öffnen. Wie groß die Schäden an der Halle sind, in dem sich das Lager für Altpapier nund Pappe befand, ist derzeit noch unklar. „Das müssen Experten entscheiden“, sagt GER-Geschäftsführer Claudius Martinetz. „Die Träger haben gehalten, die Dachkonstruktion ebenfalls, einige Elemente der Dachverkleidung sind geschmolzen“, so sein Fazit. Das Unternehmen ist demnach noch glimpflich davongekommen.

Nicht der erste Brand auf der Anlage

Das war im Sommer 2015 noch anders, auch damals hatte es auf dem Recyclinghof gebrannt. Mehrere Tage waren rund 300 Feuerwehrleute aus 28 Wehren damit beschäftigt, den Brand der Müllberge unter Kontrolle zu bekommen. Unter anderem hatten die Landwirtschaftsbetriebe der Region damals Tankwagen zur Verfügung gestellt, die Löschwasser aus dem Ploggensee pumpten und zur Unglücksstelle brachten. Allein der Wasserspiegel des Ploggensees fiel damals um mehrere Zentimeter, weil auf dem Firmengelände nicht genügend Löschwasser zur Verfügung stand. Das hat sich mittlerweie geändert, GER hat nach der Katastrophe von 2015 viel für die Sicherheit und den Brandschutz auf dem Areal getan, und die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr auf eine neue Ebene gestellt. Das hat sich Sonntagnacht ausgezahlt. „Ich muss mich wirklich bei der Feuerwehr bedanken, die Jungs haben einen Riesenjob gemacht und Schlimmeres verhindert“, sagt der Geschäftsführer.

Claudius Martinetz, Geschäftsführer bei der GER Umweltschutz GmbH in Grevesmühlen: „Es ist eindeutig eine männliche Person zu sehen, die das Feuer gelegt hat.“ Quelle: Annett Meinke

Und wieder war es Brandstiftung

Ein Punkt allerdings ist der gleiche wie damals im Jahr 2015: Auch am Sonntag wurde der Brand vorsätzlich gelegt. Die Polizei erklärte zwar auf Nachfrage, dass die Ermittler zu diesen Details derzeit nichts sagen würden. Aber Claudius Martinetz hat die Videos gesehen, die die Kameras auf dem Gelände aufgezeichnet haben.

Überall auf dem Gelände gibt es Kameras und Sensoren. Quelle: Michael Prochnow

„Es ist eindeutig eine männliche Person zu sehen, die das Feuer gelegt hat. Es sieht sogar so aus, als würde er seine Tat filmen.“ Die Videos hat die Polizei, die Ermittler werten die Bilder gerade aus. Der GER-Geschäftsführer ist erschüttert. „Wer macht so etwas? Das sah richtig abgeklärt aus auf den Videos. Ich verstehe nicht, wie jemand so etwas tun kann.“ Die Aufnahmen zeigen, dass der Täter gegen 21.48 Uhr den Brand gelegt hat, die Feuerwehr wurde um 22.01 Uhr alarmiert. Ob durch einen Zeugenanruf, der den Brand von der B 105 gesehen hatte, oder durch die Meldeanlagen auf dem Gelände und die Sicherheitsfirma, sei laut Martinetz noch nicht ganz klar. Fest steht: „Die Sicherheitsmaßnahmen haben funktioniert.“

Ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden der vergangenen Woche im Grünen Weg und in der Pelzerstraße gibt, das wollen weder Claudius Martinetz noch die Polizei kommentieren. Auffällig allerdings ist, dass vor knapp einer Woche erst ein Müllcontainer, dann ein Anhänger mit Gartenabfälle und schließlich ein Altpapiercontainer brannten. In sämtlichen drei Fällen gehen die Ermittler von Brandstiftung aus.

Das Lager für Papier und Pappe auf dem Recylinghof von GER in Neu Degtow bei Grevesmühlen wurde Sonntagnacht angezündet. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow