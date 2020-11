Upahl

Der verheerende Brand in einem Technikraum in der Arla-Molkerei in Upahl in der Nacht zu Donnerstag vergangener Woche hat offenbar weitreichende Folgen. Denn durch den Stromausfall und die aufwendigen Reparaturarbeiten, die nach wie vor laufen, musste die Produktion in dem Werk mit fast 500 Mitarbeitern vollständig gestoppt werden.

Nach OZ-Informationen soll in dieser Woche zumindest ein Teil der Produktion wieder anlaufen. Bis wann das Werk wieder seine volle Kapazität erreicht, ist allerdings noch unklar.

Molkerei kann Milchmengen derzeit nicht annehmen

Aufgrund des Ausfalls der Kühlsysteme durch den Brand mussten Ende vergangener Woche etliche Tonnen Lebensmittel entsorgt werden, der Zweckverband Grevesmühlen übernahm diese Aufgabe. Zweckverbandschef Eckhard Bomball: „Kein Problem für uns, die Rohstoffe kommen in den Kreislauf in unseren Anlagen. Das ist nicht das erste Mal, dass wir unserem Partner helfen.“

Ein weiteres Problem: Weil die Molkerei die Milchmengen seit dem Unfall nicht annehmen kann, die Milchviehbetriebe aber weiterhin liefern, fährt die überwiegende Zahl der Tanklastzüge umliegende Molkereien an, damit die Milch verarbeitet werden kann. Der wirtschaftliche Schaden, der durch das Feuer entstanden ist, geht in die Millionen.

Derzeit ermittelt auch die Schweriner Staatsanwaltschaft in dem Fall. Hintergrund der Ermittlungen ist nach OZ-Informationen unter anderem der Zeitraum zwischen dem Ausbruch des Feuers und dem Alarm. Schriftliche und telefonische Nachfragen dazu bei Arla blieben am Montag bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Rund 70 Feuerwehrleute waren Mittwochnacht im Einsatz. Quelle: KES

Technikraum stand in Flammen beim Eintreffen der Feuerwehr

Die Upahler Feuerwehr war nach eigenen Angaben in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag gegen 0.50 Uhr alarmiert worden, wenig später, um 1.04 Uhr, rückte die Grevesmühlener Feuerwehr an. Im Einsatzbericht der Grevesmühlener heißt es, dass zu diesem Zeitpunkt bereits die Halle, in der sich der Technikraum befindet, voller Qualm gewesen sei. „Durch die massive Rauchentwicklung mussten sich die Trupps den Weg zum Brandherd ertasten.

Der ca. 70 Quadratmeter große Raum stand zu diesem Zeitpunkt bereits im Vollbrand. Die starke Hitze und die extreme Verrauchung erschwerten die Löscharbeiten“, beschreiben die Grevesmühlener Feuerwehrleute die Situation. Das lässt vermuten, dass auch zum Zeitpunkt, als die Upahler Rettungskräfte an der Molkerei eintrafen, das Feuer sich längst ausgebreitet hatte. Ob Mitarbeiter der Molkerei selbst versucht hatten, den Brand zu löschen, ist derzeit unklar.

Wie aus Hansano Arla wurde Für rund 200 Millionen Mark entstand unmittelbar nach der Grenzöffnung die ehemals modernste Molkerei im Norden auf der grünen Wiese in Upahl. Hansano hatte sich für den Standort entschieden im Hinblick auf den Bau der A 20. 1995 eröffnet Hansa-Milch das Werk in Upahl. Der Standort in Lübeck an der Fackenburger Allee sei nicht mehr zu halten gewesen, hieß es aus der Meierei. Die Suche nach einem neuen Standort in Schleswig-Holstein scheiterte. Auch weil die alten Bundesländer angesichts der Förderung in Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr mithalten konnten. 2003 wurde der Molkereibetrieb ausgegliedert und auf die Hansa-Milch AG als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Genossenschaft übertragen. 2005 kam es zum Zusammenschluss mit der Molkerei Karstädt, im Januar 2010 zu einer Kooperation mit der Meierei Trittau. Anfang 2011 wurde die Fusion mit Arla Foods vollzogen. 2012 wird aus der Hansa-Milch AG die Arla Foods Deutschland GmbH, Niederlassung Upahl. 460 Mitarbeiter sind heute in Upahl beschäftigt.

Produktion steht weitgehend still

Aktuell wird nach Aussagen von Mitarbeitern in Upahl lediglich Milchpulver hergestellt, die übrigen Produktionsstrecken stehen nach wie vor still. Probleme gibt es offenbar auch bei der Belieferung der Verbraucher. Weil die Produktion stillsteht, können vor allem die Frischeprodukte wie der Naturjoghurt Skyr, der in Upahl hergestellt wird, weder produziert noch ausgeliefert werden. Das gilt ebenso für Quark und Biomilch.

Philipp -Aldinger, Leiter des Veterinäramtes in Nordwestmecklenburg. Quelle: Archiv

Damit die Produktion in den nächsten Tagen anlaufen kann, muss der Landkreis grünes Licht geben, konkret das Veterinäramt, dem die Lebensmittelüberwachung untersteht. Leiter Philipp Aldinger zu der Havarie in Upahl: „Natürlich überwacht der Landkreis die Einhaltung aller lebensmittelrechtlichen Vorgaben, die eine Molkerei zu erfüllen hat. Dazu zählen zum Beispiel eine funktionierende Kühlkette und die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Hygienebestimmungen. Die Lebensmittelüberwachung war bereits mehrfach vor Ort und begleitet die Arbeiten und die anstehende Wiederaufnahme der Produktion.“

Tödlicher Arbeitsunfall Weihnachten 2017

Für die Molkerei in Upahl ist es der erste Notfall dieser Größenordnung, allerdings gab es immer wieder Störungen in den vergangenen Jahren. Vor genau einem Jahr mussten die Feuerwehren der Region ausrücken, weil im Werk Ammoniak ausgetreten war. Personen wurden dabei nicht verletzt, 69 Feuerwehrleute waren damals im Einsatz.

Einen tödlichen Arbeitsunfall gab es vor knapp drei Jahren. Ein Tag vor Heiligabend war ein polnischer Lastwagenfahrer auf dem Molkereigelände ums Leben gekommen. Der Mann war von seinem eigenen Laster überrollt worden, er hatte vergessen, die Handbremse anzuziehen.

Von Michael Prochnow