Zwei Tage nach dem verheerenden Brand bei Greve & Hengelhaupt in Grevesmühlen dauern die Untersuchungen noch an. Zumindest die Brandursache steht jetzt fest. Aufgrund der Ausmaße des Feuers mussten am Montag sogar die Nachbargebäude evakuiert werden. Eine Anwohnerin berichtet.