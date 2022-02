Feuer bei Greve: So erlebten die Nachbarn die Katastrophe

Grevesmühlen

Die Löscharbeiten sind beendet, die Kriminalpolizei hat den Brandort untersucht im Gewerbegebiet Langer Steinschlag in Grevesmühlen, wo am Montag die gesamte Produktionshalle sowie das Verwaltungsgebäude der Firma Greve Hengelhaupt in Flammen aufging. Die Brandursache ist noch unklar, der Schaden geht in den hohen zweistelligen Millionenbereich. Das Unternehmen, das mehr als 60 Mitarbeiter beschäftigt, liefert exklusive Inneneinrichtungen in die ganze Welt. Jetzt sind unter anderem die Gutachter vor Ort, um das genau Ausmaß des Schadens einzuschätzen.

Polizei evakuiert Nachbargebäude

Elf Feuerwehren aus der Region waren am Montag mit mehr als 80 Einsatzkräften 16 Stunden vor Ort, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Rauchentwicklung war so groß, dass die Polizei unmittelbar nach Ausbruch des Feuers die umliegenden Gebäude evakuierte. Dazu gehören zum Beispiel die Bäckerei Braun, die noch rechtzeitig ihr Fahrzeuge aus der Gefahrenzone bringen konnte und die Firmen, die im Gebäude des Ingenieurbüros Möller, das nördlich an das betroffene Firmengelände grenzt, ihren Sitz haben. „Der Qualm war wirklich extrem“, berichtet Martina Rehnelt, Sekretärin im Ingenieurbüro Möller. Aufgrund der Windrichtung zogen die dichten Schwaden genau in Richtung des Ingenieurbüros. „Wir haben die Fenster geschlossen, aber trotzdem war der Gestank innerhalb kurzer Zeit in den Räumen“, erinnert sich die Mitarbeiterin, die auch in dem Gebäude wohnt. Die Polizei sorgte schließlich dafür, dass sämtliche Mitarbeiter das Haus verließen. Die Autos der Kollegen wurden umgeparkt. „Das Autohaus nebenan hat dafür gleich Platz geschaffen.“

Diese Feuerwehren waren im Einsatz Elf freiwillige Feuerwehren mit über 80 Einsatzkräften waren am Montag in dem rund 16 Stunden dauernden Löscheinsatz beteiligt. Die Führung hatte die Grevesmühlener Wehr übernommen, die auch mit einer Drehleiter vor Ort war. Ebenso wie die Wehren aus Klütz und Dassow, die ebenfalls die Drehleitern mitgebracht hatten. Weiterhin dabei waren: Papenhusen, Moor/Rolofshagen, Upahl, Plüschow, Börzow/Gostorf, Hanshagen, Bernstorf und Warnow. Drei Rettungswagen kümmerten sich um die acht Verletzten, die Polizei war ebenfalls mit etlichen Kräften vor Ort.

Keine Schäden am Gebäude

Der Montag war für die Mitarbeiter in dem Gebäude gelaufen, denn die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht, immer wieder qualmte es aus der Brandruine. Erst am Dienstag konnten das Ingenieurbüro und das im Haus ansässige Vermessungsbüro die Arbeit wieder aufnehmen und Martina Rehnelt ihre Wohnung wieder betreten. „So wie es jetzt aussieht, ist nichts weiter passiert. Auf dem Rasen liegen noch verkohlte Stücke herum, der Geruch ist auch noch nicht ganz verschwunden. Aber ansonsten ist bei uns zum Glück nichts passiert.“ Ob die Solaranlage auf dem Dach Schäden davongetragen habe, müsse man erst noch sehen. „Viel schlimmer ist es zu sehen, was mit der betroffenen Firma passiert ist. Wir fühlen alle mit den Leuten“, sagt Martina Rehnelt.

Von Michael Prochnow