Aus noch bislang ungeklärter Ursache ist in der Nacht zu Freitag in einem Wohnhaus in der Rosa-Luxemburg-Straße in Grevesmühlen ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohnerin des Hauses wurde nur dabei verletzt. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da das Gebäude nur sehr schwer zugänglich ist.