Sonntagnacht hat es im Lager für Papier und Pappe auf dem Recyclinghof von GER in Neu Degtow gebrannt. Das Brand löste einen Großeinsatz für die Feuerwehren aus Grevesmühlen, Plüschow und Börzow aus. Steht das Feuer in Zusammenhang mit der Brandserie in Grevesmühlens Innenstadt?