Feuer in Testorf-Steinfort vernichtet Traktor und Hublader

Testorf-Steinfort

Die Flammen schlugen aus dem Dach einer Lagerhalle, als die Feuerwehr aus Grevesmühlen am Freitagabend gegen 20.30 Uhr das Gelände eines Landwirtschaftsbetriebs in der Lindenallee in Testorf-Steinfort erreichte. Die Kameraden aus dem Dorf waren bereits vor Ort, kämpften mit Wasser aus einem Strahlrohr gegen die Flammen. Neben den Wehren aus Grevesmühlen kamen ihnen auch Brandschützer aus Rüting, Upahl, Mühlen Eichsen zu Hilfe. Mit Erfolg. Um 22.30 Uhr hieß es: Feuer gelöscht. 45 Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren waren vor Ort.

Einsatzleiter Andreas Arndt berichtet: „Es sah zuerst so aus, als ob die Halle brennt. Es war aber nicht so.“ In Flammen standen ein Traktor und ein Hublader. Ein Feuerwehrtrupp ging unter Atemschutz in die Halle und löschte. Danach deckten Brandschützer den Traktor und den Hublader mit Schaum ab.

Die Brandursache ist bisher nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft hat den Einsatz eines Brandursachenermittlers angeordnet. Das Kriminalkommissariat Wismar führt die weiteren Ermittlungen.

Von Jürgen Lenz