Feuer in Vitenser Bauernhaus: 10 000 Euro Schaden

Vitense

Am Mittwochmorgen hat ein Bauernhaus in Vitense ( Nordwestmecklenburg) gebrannt. Nach Angaben der Polizei aus Gadebusch konnten die Freiwilligen Feuerwehren Rehna und Schönberg das Feuer schon in einem frühen Stadium löschen.

Der Feuer wurde durch Schweißarbeiten ausgelösten, die am Dienstag im Inneren des Hauses stattfanden, da dieses aktuell saniert wird. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10 000 Euro.

Von OZ