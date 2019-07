Boltenhagen

Im Ostseebad Boltenhagen hat die Feuerwehr eine junge Möwe gerettet. Am Donnerstag gegen 20 Uhr wurden die Ehrenamtler alarmiert und zur Strandklinik gerufen. Dort war Mitarbeitern der Klinik eine junge Möwe aufgefallen, die in einer Ecke saß und nicht wegfliegen konnte. „Sie war augenscheinlich an den Füßen verletzt“, sagt Wehrführer Sebastian Hacker. Er berichtet, dass die Klinikmitarbeiter zunächst versucht hatten einen Tierarzt zur Hilfe zu rufen. Es konnte aber keiner aus der Umgebung zur Strandklinik kommen.

Also wurde über den Notruf die Feuerwehr zur Tierrettung alarmiert. „Wir konnten die Möwe problemlos einfangen“, sagt Sebastian Hacker. „Wir haben sie dann, weil es sich um ein Wildtier handelt, an einen Jäger übergeben. Der will sich um die Verletzungen kümmern.“

Malte Behnk