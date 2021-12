Grevesmühlen

Schöne Überraschung in der Vorweihnachtszeit bei der Grevesmühlener Feuerwehr: Drei örtliche Unternehmen haben für die 45 aktiven Mitglieder nagelneue Shirts, Hemden und Pullover gespendet. Zusätzlich konnte mit den Geldspenden, die in den vergangenen Monaten durch zahlreiche Sponsoren eingegangen waren, eine Drohne angeschafft werden, die unter anderem mit einer Wärmebildkamera ausgerüstet ist. Kostenpunkt allein für die Drohne samt Zubehör: 8000 Euro. „Die Drohne ist für uns eine große Hilfe, wenn wir Personen suchen müssen“, sagt Nico Voigt, stellvertretender Wehrführer. „Und ohne die Spenden wird es schwierig, so eine Anschaffung zu tätigen.“

Spende an die Grevesmühlener Feuerwehr: Ronny Ulrichs (Benthack, v. l.), Nico Voigt, Nicole Eckfeldt (Wobag), Franziska Braatz, Frank Brauer, Sebastian Wetzel (Autohaus Mallentin) und Frank Brauer Quelle: Michael Prochnow

Für die neue Kleidung haben Baustoffhandel Henri Benthack, Niederlassung Grevesmühlen, die Wobag und der Autotreff Mallentin zusammengelegt. Und das nicht zum ersten Mal. Seit Jahren gibt es eine Kooperation zwischen diesen Firmen und der Feuerwehr. Und dafür brauchen die Beteiligten keine Verträge oder schriftlichen Abmachungen. „Das ist für uns selbstverständlich und ein Geben und Nehmen“, sagt Ronny Ulrichs, Leiter der Benthack-Niederlassung.

Kurzer Draht zu Brandschützern

Der Baustoffhandel befindet sich in Sichtweite des Gerätehauses, auf dem Areal lagern unzählige Tonnen Holz und andere brennbare Materialien. „Für uns ist es sehr wichtig, dass die Feuerwehr gut ausgerüstet ist und wir einen kurzen Draht zueinander haben“, betont Ulrichs. „Im Notfall weiß ich, dass wir uns auf die Truppe verlassen können.“ Und da sei die Spende einfach eine selbstverständliche Geste.

Enger Kontakt zum Autohaus

So sieht das auch Sebastian Wetzel vom Skoda-Autohaus in Mallentin. Auch seine Firma hilft regelmäßig. Und stellt für Übungszwecke auch das Areal an der B 105 zur Verfügung. Warum? „Ganz einfach: Wenn es darauf ankommt, dann brauchen wir die Feuerwehr. Und je besser sie das Gelände kennen, umso schneller geht es“, erklärt Sebastian Wetzel.

Allerdings sei es aus seiner Sicht genauso selbstverständlich, die örtlichen Feuerwehren zu unterstützen. Für die Feuerwehr hat der enge Kontakt zum Autohaus unter anderem den Vorteil, dass sie so an Informationen aus erster Hand kommen, wenn es um Aufbau und neue Strukturen an und in den Fahrzeugen geht.

Viele Fehlalarme

Bei der Wobag in Grevesmühlen, dem größten Verwalter und Vermieter von Wohnraum in der Region, weiß man ebenfalls um die Bedeutung der Brandschützer. Immer wieder kommt es vor, dass Rauch- und Brandmelder Alarm auslösen – meistens handelt es sich um Fehlalarme. „Ja, das ist nervig, wenn wir ausrücken und dann stellt sich heraus, dass nichts passiert ist“, sagt Nico Voigt. „Aber das ist nun mal unsere Aufgabe. Lieber fahren wir zehnmal umsonst raus, und wenn es beim elften Mal wirklich brennt, dann haben wir alles richtig gemacht.“

Zahl der Einsätze steigt

Allerdings hat sich die Zahl der Einsätze in den vergangenen Jahren stetig erhöht. Rund 130 Mal pro Jahr geht der Pieper – im Durchschnitt. Allein in den vergangenen sieben Tagen gab es ein halbes Dutzend Einsätze, darunter schwere Verkehrsunfälle und eine brennende Bushaltestelle.

Aber auch als Unterstützung für den Rettungsdienst sind die Feuerwehrleute im Einsatz, wenn Patienten so schwer sind, dass die Sanitäter ihn allein nicht in den Rettungswagen bekommen. Türöffnungen, wenn der Pflegedienst dahinter einen hilflosen Patienten vermutet, nehmen ebenfalls zu. „Da leidet schon das Familienleben“, sagt Nico Voigt. „Und nebenbei müssen wir alle auch 40 Stunden arbeiten.“ Das sei nach einem Nachteinsatz nicht immer einfach.

Frank Brauer und Franziska Braatz von der Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen gehören auch zum Förderverein. Quelle: Pauline Rabe

Und auch deshalb gibt es den Förderverein der Feuerwehr. Vorsitzender Frank Brauer hält den Kontakt zu den Firmen und Sponsoren in und um Grevesmühlen. Und seine Bilanz fällt aktuell positiv aus. „Da kann man nur laut Danke sagen, dass uns die Sponsoren die Stange halten. Das klappt wirklich gut.“

Von Michael Prochnow