Bernstorf

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Grevesmühlen hat den Wettkampf beim 24. Amtsfeuerwehrtag gewonnen. Die Truppe um Wehrführer Steve Klemkow holte die meisten Punkte an den insgesamt neun Stationen. Dabei hatten die Feuerwehrleute eine ziemlich anstrengende Nacht hinter sich, gleich zweimal mussten sie Freitagnacht ausrücken, weil Unbekannte in der Mühlenstraße und in der Theodor-Körner-Straße Mülltonnen in Brand gesetzt hatten. Der letzte Einsatz kam um 1.52 Uhr.

Grevesmühlens Feuerwehr musste Freitagnacht gleich zweimal ausrücken zu Mülltonnenbränden. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Insgesamt traten die zehn Wehren des Amtes Grevesmühlen mit 120 Teilnehmern in Bernstorf an. Die örtliche Wehr feierte gleichzeitig ihr 70-jähriges Bestehen – und die Übergabe eines neuen Mannschaftstransportwagens. Der wurde übrigens auf den Namen „Günni“ getauft. Zu Ehren des langjährigen Bürgermeisters Günter Cords, der in diesem Jahr seine seit der Wende bestehende kommunalpolitische Laufbahn beendet.

Hinter der Grevesmühlener Wehr landete Upahl auf dem zweiten Platz, Dritter wurde die Feuerwehr aus Rüting. Die weiteren Plätze: 4. Hanshagen; 5. Bernstorf und Warnow; 7. Roggenstorf, 8. Börzow/ Gostorf; 9. Plüschow; 10. Gägelow.

Zur Galerie 120 Feuerwehrleute waren am 4. Mai in Bernstorf dabei, neun Stationen mussten absolviert werden. Die Feuerwehr Bernstorf weihte gleichzeitig ihren neuen Mannschaftstransportwagen ein.

Michael Prochnow