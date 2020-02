Feuerwehr Herrnburg mit neuen Personen an der Spitze 

Herrnburg

Die Freiwillige Feuerwehr Herrnburg hat einen neuen Gemeindewehrführer: Sven Steinberg. Tim Bielfeldt ist sein Stellvertreter. Beide treten die Nachfolge von Christian Döhring und Christian Popko an. Beide bleiben der Ortswehr Herrnburg erhalten und werden dort als Mitglieder weiterhin aktiv sein.

43 Mitglieder gehören der Einsatzabteilung und acht Mitglieder der Reserveabteilung an. Nicht selten retten sie durch ihren Einsatz Gebäude, manchmal auch Menschenleben, wenn sie sie in letzter Sekunde aus Häusern oder auch Fahrzeugen mit modernem Werkzeug befreien. Allein im vergangenen Jahr mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Herrnburg zu 25 Brandeinsätzen, 28 Einsätzen zur Technischen Hilfeleistung und einer Einsatzübung ausrücken.

„Ich schätze die Wehr sehr und bin froh, dass wir sie haben“, erklärt Lüdersdorfs Bürgermeister Erhard Huzel ( CDU). Auf die Feuerwehr könne man sich jederzeit verlassen, hebt das Gemeindeoberhaupt hervor. Dabei lobt er vor allem die sehr gute Kameradschaft, die hier gelebt wird. Sie wäre ein wichtiger Aspekt, um rund um die Uhr die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten.

Nicht außer Acht lassen will er, wie viel Zeit die Kameraden in diesem Ehrenamt investieren. Wenn zum Beispiel der Einsatz beendet ist, beginnt für sie die oft mit viel Aufwand verbundene Nachbereitung. Dann müssten unter anderem die Gerätschaften gesäubert oder auch Atemschutzflaschen befüllt werden. Erst dann ist der Ursprungszustand hergestellt und die Wehr könnte im Bedarfsfall wieder ausrücken.

Doch um überhaupt erst Brände löschen, bei Unfällen oder Havarien schnell und effektiv handeln zu können, ist eine kontinuierliche Ausbildung notwendig. „Die Standortausbildung macht den größten Teil der Arbeit aus. Denn hier lernen wir unser Handwerk, damit der Umgang mit den vorhandenen oder neuen Geräten im Einsatz sicher ist“, meint der stellvertretende Ortswehrführer André Riemer. 2019 waren das 2444 Stunden, die in den 42 geplanten Diensten in die Ausbildung investiert wurden. Dazu kamen dann noch 56 Lehrgänge, die von den Feuerwehrleuten besucht wurden.

Erfolgreich haben die Herrnburger Feuerwehrleute indes nicht nur die Lehrgänge abgeschlossen, auch bei Wettkämpfen im Vergleich mit anderen Wehren zeigten sie beachtliche Leistungen. So konnten sie zum Beispiel als Gastgeber des Amtsfeuerwehrtages ihren 2018 in Groß Siemz errungenen ersten Platz erfolgreich verteidigen und als Sieger ein weiteres Mal den Wanderpokal in Empfang nehmen.

Ebenfalls auf ein Jahr mit vielen positiven Eindrücken und Erlebnissen kann auch die Jugendfeuerwehr blicken, der 17 Jungs und vier Mädchen angehören. „Unser Highlight war die Teilnahme am Landesjugendfeuerwehr-Zeltlager zusammen mit der Jugendfeuerwehr Palingen auf Prora. Dort haben wir mit etwa 800 anderen Kameraden des Landes ein paar schöne Tage verbracht und gemeinsam verschiedene Workshops durchgeführt“, freut sich der 14-jährige Paul Wehler.

Lüdersdorfs Bürgermeister Erhard Huzel (CDU) übergibt Michelle-Sophie Kaul die Ernennungsurkunde zur Oberfeuerwehrfrau. Quelle: Dirk Hoffmann

Wahlen und Beförderungen Gemeindewehrführer: Sven SteinbergStellvertretender Gemeindewehrführer: Tim BielfeldtBeförderungen: Eric Zöller und Piet Goslowski zum Feuerwehrmann, Michelle-Sophie Kaul zur Oberfeuerwehrfrau, Simon Danne zum Oberfeuerwehrmann, Markus Wesenberg und Michael Boldt zum Löschmeister Ehrungen: Martin Waack für sein Engagement als Atemschutzgerätewart, Christian Siegler für seinen Einsatz rund um die Sauberkeit und Pflege des Feuerwehrgerätehauses

Bürgermeister Erhard Huzeld, die ernannten Feuerwehrmänner Eric Zöller und Piet Goslowski, Gemeindewehrführer Thomas Nifkiffa, Ortswehrführer Oliver Boest und sein Stellvertreter André Riemer (v. l.). Quelle: Dirk Hoffmann

Auch Lüdersdorfs Gemeindewehrführer Thomas Nifkiffa findet es gut, wie hier der Nachwuchs eingebunden wird und sich engagiert. Mit Blick auf die gesamte Ortswehr Herrnburg spricht er von einer kontinuierlichen Entwicklung, die sie genommen hat. „Ihr seid eine stabile Säule in der Gemeindewehr“, so Nifkiffa.

Von Dirk Hoffmann