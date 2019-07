Beckerwitz

Die Vorfreude steht Rico Buckow ins Gesicht geschrieben. „Für das neue Tanklöschfahrzeug ist eine weitere Hürde genommen“, sagt der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Hohenkirchen. Die Gemeinde hat es vor vier Jahren beantragt. Jetzt steht die Finanzierung. Endlich kann die Ausschreibung erfolgen. „Anderthalb bis zwei Jahre werden wohl noch bis zur Auslieferung vergehen“, schätzt der 41-Jährige.

Seit 26 Jahren ist er Mitglied der Feuerwehr. Zuvor hat er sich in der Jugendwehr auf die richtige Ausbildung vorbereitet, Löschangriffe geübt, sich mit der Technik vertraut gemacht. „Ich gehörte als 14-Jähriger zu den ersten, die 1991 in die neu gegründete Jugendwehr eingetreten sind“, erzählt der Gramkower. Mit 16 Jahren wurde er Mitglied der aktiven Truppe, durfte als Jugendlicher auch schon zu Einsätzen. „Da haben wir uns aber im Hintergrund gehalten“, berichtet er von den Anfängen.

Es folgten zwei Jahre Grundausbildung vor Ort und in der Kreisfeuerwehrschule Warin, später ein Gruppenführerlehrgang. Für vier Jahre ist Buckow Jugendwart. Zurzeit sind 17 Mädchen und Jungen in der Jugendwehr. „Es ist ein Glück, dass wir so viele haben. Sie sind der Nachwuchs für unsere Truppe.“

Kameradschaft und Zusammenhalt motivieren den jungen Mann. 2008 ist er bereit, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Rico Buckow stellt sich der Wahl zum Gemeindewehrführer, qualifiziert sich dafür in der Landesfeuerwehrschule Malchow. Dort will der Brandmeister auch den Zugführerlehrgang absolvieren. Seit sechs Jahren ist er angemeldet.

2011 werden die Feuerwehren von Gramkow und Groß Walmstorf zusammengelegt, die beiden Gemeinden haben 2005 fusioniert. „Es ist schade, dass kaum ein Groß Walmstorfer in der Feuerwehr geblieben ist“, bedauert Buckow. Sie zählt heute 38 Aktive, darunter zwei Frauen. Im Jahr muss sie zu rund 40 Einsätzen ausrücken.

„Wir brauchen das neue Tanklöschfahrzeug dringend“, sagt der Wehrführer. „ Hohenkirchen ist eine Flächengemeinde, fast so groß wie Wismar. Das Problem ist: Nicht in allen elf Ortsteilen haben wir genug Löschwasser.“ Deshalb wurde der Antrag auch noch mal aktualisiert. Zunächst sollte ein Löschfahrzeug mit einem 4000-Liter-Tank bestellt werden. Jetzt wird es einen Tank mit mindestens 5000, besser noch 6000 Liter Wasser haben. „Wir brauchen die Menge für den Erstangriff“, erklärt der Feuerwehrchef.

Land und Kreis beteiligen sich an den Kosten. Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) brachte am Montag den Bescheid über 150 000 Euro Fördermittel. Die Gemeinde hält in ihrem Haushalt 180 000 Euro für die Anschaffung bereit.

Zur Galerie Die Feuerwehr Hohenkirchen freut sich über den Landeszuschuss zum neuen Tanklöschfahrzeug.

Rico Buckow ist dankbar, dass die Gemeinde ihre freiwillige Feuerwehr nach Kräften unterstützt. 2013 hat sie ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für 260 000 Euro angeschafft – ohne Fördermittel. Der neue Tanklöschwagen sollte das Tragkraftspritzenfahrzeug, das 750 Liter Wasser an Bord hat, eigentlich ersetzen. „Es ist Baujahr 2000, aber in einem guten Zustand. Wir werden es behalten und im Notfall einsetzen, für die Grundausbildung der Kameraden und für die Jugendarbeit“, erläutert der Wehrführer.

Die Jugendwehr hat hinter dem Feuerwehrgerätehaus in Beckerwitz unlängst ein neues Domizil erhalten. „Wir haben eine alte Containeranlage ein halbes Jahr in Eigenleistungen ausgebaut“, berichtet Rico Buckow. „Das waren zweitausend Arbeitsstunden gemeinsam mit den Eltern“, konkretisiert Bürgermeister Jan van Leeuwen. Mithilfe des Fördervereins der Feuerwehr wurden Möbel, ein Fernseher, eine Musikanlage und ein Laptop finanziert.

Haike Werfel