Beckerwitz

Die Freiwillige Feuerwehr Hohenkirchen alleine kann die Tagesbereitschaft nicht mehr gewährleisten. Daher haben die Kameraden mit Gägelow und Zierow eine Alarmgemeinschaft gebildet. Heißt in der Praxis: Hat eine Wehr nicht genügend Kameraden zur Verfügung, werden die anderen alarmiert. Ein Dauerzustand ist das nicht. Das weiß auch Gemeindewehrführer Rico Buckow. Der macht nun Nägeln mit Köpfen und reagiert auf die Situation.

„Wir suchen Verstärkung“ – mit diesem Aufruf richtet er sich an alle, die Lust auf Feuerwehrarbeit haben. „Am 25. Januar laden wir zu einem Infoabend ein“, erklärt er. Treffpunkt ist um 19 Uhr das Gerätehaus in Beckerwitz (Stadtweg 14). Willkommen sind alle, die künftig Feuer löschen, Menschenleben retten und technische Hilfeleistungen geben wollen. Etwa 30 Einsätze zählen die Hohenkirchener jährlich. Die meisten sind technische Hilfeleistungen wie Verkehrsunfälle oder Sturmschäden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um vorherige Anmeldung für den Infoabend wird gebeten – entweder telefonisch unter 0151/52284441 oder per Mail unter info@feuerwehr-hohenkirchen.com. Auch Frauen dürfen sich angesprochen fühlen. „Wir haben aktuell nur zwei Frauen in der Einsatzabteilung. Die Quote darf sich gerne erhöhen. In der Jugendabteilung sind drei Mädchen“, zählt Rico Buckow auf.

Von Jana Franke