Naschendorf/Plüschow

Vor 1945 herrschte eine Feuerwehrpflicht. Soll heißen: Brannte es, war jeder 16- bis 60-jährige männliche Einwohner verpflichtet, bei den Löscharbeiten zu helfen. Nach dem Zweiten Weltkrieg lief alles auf Freiwilligkeit hinaus – auch in Naschendorf.

Der Ausweis des ersten Wehrführers Hans Clasen. Quelle: privat

Zögere nicht, um Gutes zu tun, sagten sich am 8. Mai 1949 zehn Männer: Hans Clasen, Kurt-Heinz Rueß, Helmut Beseke, Franz Jahnel, Bruno Dorroch, Paul Dopke, Erich Lamprecht, Erich Burghardt und die Brüder Werner und Herbert Lienshöft. Sie gründeten eine freiwillige Feuerwehr, die nun als Ortswehr Plüschow/ Naschendorf den 70. Geburtstag feiert – und das mit einem Festempfang, der am Mittwochabend stattfand, und einer großen Party, zu der die heute 64 Köpfe zählende Wehr (26 Aktive, sechs in der Reserve, sechs in der Jugendwehr, 16 Bambinis im Alter von sechs bis zehn Jahren und zehn Ehrenmitglieder) am Sonnabend einlädt.

So gut ist die Freiwilligen Ortswehr Plüschow/Naschendorf aufgestellt: 54 Kameraden von den Bambinis bis zu den Aktiven. Hinzu kommen zehn Ehrenmitglieder. Quelle: privat

15 Uhr geht es los. Dann stehen vor allem die Kinder am Feuerwehrgerätehaus in Naschendorf im Mittelpunkt. Abends um 19 Uhr werden die Erwachsenen zum Tanz gebeten. Kommen können alle, die sich mit der Feuerwehr verbunden fühlen.

Technik im Wandel der Zeit

An seine aktive Zeit in der Wehr denkt Dieter Brock gern zurück. Bis 2003 war er Wehrführer – 24 Jahre lang. Heute trägt der 80-Jährige die blaue Uniform als Ehrenmitglied. „Die Wende war für unsere Feuerwehr eine schwierige Zeit“, resümiert er. Mit viel Kraft und Eigenleistung haben er und seine Kameraden mithilfe der LPG ein neues Feuerwehrgerätehaus aus dem Boden gestampft. Luxus mit Blick auf die Anfänge.

Bereits 1876 erhielt die Gemeinde Plüschow eine Handdruckspritze, die im Spritzenhaus in Naschendorf für Notfälle aufbewahrt wurde. Quelle: privat

Den zehn Gründungsmitgliedern stand 1949 für Löscharbeiten eine Handdruckspritze zur Verfügung, die für den Ort bereits 1876 angeschafft worden war. An rollende Fahrzeuge und ein Feuerwehrgerätehaus war noch gar nicht zu denken; ein kleines Spritzenhaus stand im Ort.

Deutlich einfacher wurde die Arbeit der Kameraden 1952, als eine Motorspritze und einige Zeit später eine Tragkraftspritze zur Verfügung standen. Drei Jahre später wurde die Naschendorfer Wehr „Zentralkommando“ für die Feuerwehren Hilgendorf, Pravtshagen, Rüting, Wüstenmark und Schönhof. Zum Leiter wurde Erich Burghardt berufen, der mit der Beförderung einen Telefonanschluss in seinem Haus und eine elektrische Sirene erhielt.

Wehren vereinigen sich

Einen Zusammenschluss mit der Hilgendorfer Wehr hatte es 1956 gegeben. Die Anzahl der Kameraden wuchs auf 24. Mit der Anschaffung des ersten Löschfahrzeugs ist auch das Spritzenhaus in Naschendorf in Eigenleistung erneuert worden.

1960 dann die nächste Veränderung: Die Wehren aus Naschendorf und Plüschow wurden zu einer Gemeindewehr mit zwei Kommandostellen und 34 Kameraden vereinigt.

Eine Frauengruppe bildete sich 1963 mit Brigitte Krüger, Thea Teschke, Sophie Kolz, Liesbeth Weiß, Edith Burghardt, Karla Clasen, Elfriede Dopke, Irma Zehm, Jolly Lienshöft und Liesbeth Maibohm. 1983 rutschte sogar eine Frau als Stellvertreterin in die Wehrleitung – eine Seltenheit bei den Feuerwehren in der Umgebung.

Mit den Jahren wurden die Feuerwehrfahrzeuge größer und das Gerätehaus zu klein. Zeitweise musste das Auto sogar behelfsmäßig bei der LPG untergestellt werden, bis 1981 ein neues Feuerwehrgerätehaus am Dorfteich in Naschendorf gebaut worden war.

Die erste Jugendgruppe gründete sich 1993 – zunächst vorwiegend aus Jungs bestehend. Zwei Jahre später stießen auch Mädchen dazu. Viele der damals 15-köpfigen Truppe sind heute im aktiven Dienst.

Zum 50. Geburtstag der Wehr erhielten die Kameraden mit einem neuen Feuerwehrgerätehaus, so wie es jetzt am Dorfteich steht, und ein Tanklöschfahrzeug, das von der Bundeswehr übernommen worden war, ganz besondere Geschenke.

Guter Stand im Amt

Und nun, 20 Jahre später, schaut Florian Fett auf eine gut funktionierende Wehr. Mit der Fusion der Gemeinden Upahl und Plüschow ist eine Gemeindewehr entstanden, Plüschow/ Naschendorf ist eine Ortswehr davon. Der 30-Jährige ist seit März Ortswehrführer und wird in seiner Arbeit von seinem Stellvertreter Marcus Höfs und dem Gemeindewehrführer Michael Fett unterstützt. Mit zehn bis 15 Einsätzen im Jahr ist es in der Ortswehr eher ruhig, sagt er, aber der Zusammenhalt sei unschlagbar. Ebenso funktioniere die Arbeit mit dem im Jahr 2015 gegründeten Förderverein sehr gut, lobt Florian Fett. Der zählt mittlerweile 35 Mitglieder.

Am Sonnabend steigt anlässlich des Jubiläums eine Party im Feuerwehrgerätehaus in Naschendorf. Wehrführer Florian Fett und die Vorsitzende des Fördervereins, Lisa Plich, freuen sich darauf. Quelle: JANA FRANKE

„Die Ortswehr hat mit seinen qualifizierten Kameraden einen guten Stand im Amt und ein gutes Ansehen gewonnen“, lobt Amtswehrführer Andreas Arndt, der vor Florian Fett die Wehr führte. „Ich bin froh, was wir gemeinsam in den vergangenen Jahren geschafft haben, und das es den Förderverein gibt“, sagt er. Die Daumen drückt er dem neuen Wehrführer, dass bald ein neues Fahrzeug angeschafft wird. Seit 2010 kämpft die Gemeinde darum. „Nun sind wir endlich so weit, dass ein Antrag gestellt werden kann. Ich hoffe, dass das Fahrzeug bald im Stall steht“, umschreibt er.

Löschen, bergen, retten und sichern ist die eine Seite, sagt Upahls Bürgermeister Steve Springer. „Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass die Feuerwehr auch einen großen Anteil an der kulturellen Gestaltung hat.“

Freiwillig. Ehrenamtlich. In der Freizeit. Immer einsatzbereit an 365 Tagen im Jahr. Das ist die Feuerwehr und sollte nicht vergessen werden.

Jana Franke