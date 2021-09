Feuerwehr als Straßenreiniger: Defekter Schulbus zieht kilometerlange Dieselspur durch die Region

Grevesmühlen

Ein defekter Schulbus hat am Donnerstag für einen größeren Feuerwehreinsatz in und um Grevesmühlen gesorgt. Am frühen Nachmittag wurden die Wehren in Grevesmühlen und Upahl alarmiert, weil das Fahrzeug über etliche Kilometer Betriebsstoffe verloren hatte. Wie Grevesmühlens Wehrführer Steve Klemkow mitteilte, reichte die Spur vom Start des Busses bei den Busbetrieben im Grünen Weg durch die gesamte Innenstadt, das Fahrzeug steuerte dabei sämtliche Schulen inklusive des Gymnasiums an. „Das waren allein im Stadtgebiet bestimmt zwei Kilometer, die wir reinigen mussten. Offenbar hat der Bus immer in den Linkskurven Diesel verloren.“ Und offenbar nicht gerade wenig. Der Kehrwagen des Bauhofes war ebenfalls im Einsatz.

Bis Schönhof reichte die Spur

Der Schulbus konnte schließlich in Schönhof bei Mühlen Eichsen gestoppt werden. Allerdings hatte er auch auf diesem Weg einiges an Treibstoff verloren. Die Upahler Feuerwehr war deshalb ebenfalls im Einsatz, um die Farbahnen zu reinigen. Unklar ist derzeit noch, was an dem Fahrzeug defekt war. Die Feuerwehren mussten erhebliche Mengen an Bindemittel einsetzen, um den Kraftstoff aufnehmen zu können.

Ein Bus hat in Grevesmühlen Betriebsstoff verloren. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Von Michael Prochnow