Viel zu wenig Platz hat die Freiwillige Feuerwehr Neuleben/ Boitin-Resdorf in ihrem Gerätehaus. Die Unfallkasse stellte bei einer Begehung im Jahr 2016 diverse Mängel fest. „Sie werden jetzt abgestellt“, sagt Wehrführer Silvio Nifkiffa. Er erklärt: „Es entsteht eine Arbeitsumgebung, die den Vorschriften entspricht.“

Dafür nimmt die Gemeinde Lüdersdorf viel Geld in die Hand. Sie investiert in Boitin-Resdorf 588 000 Euro in den Bau einer Fahrzeughalle und in die Modernisierung des Gerätehauses.

Innenministerium gibt 119 000 Euro

„Vom Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern wird die Maßnahme mit 119 000 Euro gefördert“, erläutert das Amt Schönberger Land auf Anfrage. Die Differenz trage die Gemeinde Lüdersdorf.

Ein Bauunternehmen trägt hinter dem Feuerwehrgerätehaus in Boitin-Resdorf einen Hang ab. Dort wird bald eine neue Fahrzeughalle stehen. Quelle: Jürgen Lenz

Die Kommune verfolgt weiter ihr Ziel, alle Ortswehren dem Bedarf entsprechend auszurüsten und unterzubringen. Bürgermeister Erhard Huzel ( CDU) erklärt, die Bau- und Umbauarbeiten in Boitin-Resdorf seien „ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans der Gemeinde.“ Die Gemeinde hatte sich längere Zeit um einen Zuschuss für das Vorhaben bemüht. „Auch hier war es ein langer Weg“, sagte Erhard Huzel bei der Übergabe eines Förderbescheids im November vorigen Jahres. Er bedauerte, dass die Baupreise gestiegen seien und die Gemeinde auf den Mehrkosten sitzenbleibe.

Einmaliges Ereignis in einem Feuerwehrleben

Für die Feuerwehr Neuleben/ Boitin-Resdorf ist der Neubau ein riesiger Schritt nach vorne. Der Wehrführer sagt: „Es ist ein Ereignis, das man einmal im Feuerwehrleben hat.“

Die neue Fahrzeughalle wird so groß sein, dass sowohl das 2016 gekaufte Tragkraftspritzenfahrzeug als auch der im selben Jahr angeschaffte Mannschaftstransportwagen Platz finden. „Es wird eine Durchfahrtshalle“, kündigt Silvio Nifkiffa an. An der Ostseite werden zwei Tore für die Ausfahrt angebracht, an der Westseite ein Tor für die Ausfahrt.

Ein Einsatzwagen muss in Scheune stehen

Das alte Gerätehaus ist so klein, dass der Mannschaftstransportwagen in einer Scheune stehen muss. Wenn die Feuerwehr alarmiert wird, eilt ein Mitglied zur Scheune und fährt mit dem Wagen erst mal zum Gerätehaus, um Kameraden mitzunehmen. Andere Brandschützer können in ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank einsteigen, das im Gerätehaus steht.

Wehrführer Silvio Nifkiffa (l.) und sein Stellvertreter Christian Chmielnick stehen im Gerätehaus. Es ist viel zu klein. Quelle: Jürgen Lenz

Vorher müssen sie sich allerdings in Acht nehmen, denn neben dem Wagen ist wenig Platz. Neben ihm stehen Schränke. Private Kleidung und Einsatzmonturen zu trennen, ist wegen des Platzmangels unmöglich. Auch das verstößt gegen eine Vorschrift.

Das konnte niemand ahnen, als Feuerwehrleute in Boitin-Resdorf das Gerätehaus bauten. Zu DDR-Zeiten waren die Vorschriften andere und die Einsatzwagen kleiner. Ein großes Fest konnten die Brandschützer 1998 nach Um- und Anbauarbeiten feiern. Der stellvertretende Wehrführer Christian Chmielnick erläutert: „Es ist in Eigenleistung der Kameradschaft gebaut worden.“ In diesem Jahr modernisiert die Gemeinde den Sanitärtrakt.

„Der Bau passt sich ins Ortsbild ein“

Einwohner von Boitin-Resdorf vermuteten, die neue Fahrzeughalle werde nicht ins Ortsbild des Mecklenburger Dorfes passen. Die Lüdersdorfer Gemeindevertreter haben jedoch zwei Varianten verworfen, die einen gut sichtbaren Bau vor dem Gerätehaus vorsahen. Er wird dahinter errichtet. Um ausreichend Platz zu schaffen, tragen Bauarbeiter einen Hang ab. Der Wehrführer ist zuversichtlich: „Der Bau passt sich ins Ortsbild ein.“ Handwerker werden die Fassade mit Klinkersteinen und Holz gestalten.

Meilensteine in der Geschichte der Feuerwehr 1954 gründeten Einwohner der Dörfer Boitin-Resdorf, Groß Mist und Klein Mist eine freiwillige Feuerwehr. Wenig später errichteten sie ein Gerätehaus. 1998 bauten sie es aus. Ein großer Anbau entstand. 2014 gründete sich ein Förderverein der Feuerwehr. Die Brandschützer organisieren alljährlich ein Osterfeuer im Frühjahr und ein Lichterfest im Herbst. Das Osterfeuer musste diesmal wegen Corona ausfallen. Ob es 2020 ein Lichterfest geben kann, steht nach Auskunft des Wehrführers Silvio Nifkiffa noch nicht fest.

Ein Bau vor dem Gerätehaus hätte einen weiteren Nachteil gehabt, denn dort befindet sich ein Löschwasserteich mit 170 Kubikmeter Fassungsvermögen. Er hätte zugeschüttet werden müssen. Das hat die Gemeinde nun vermieden. Zuerst stellen Arbeiter die Fahrzeughalle fertig. Dann modernisieren sie das Gerätehaus. Ende dieses Jahres sollen die Arbeiter fertig sein.

Von Jürgen Lenz