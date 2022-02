Boltenhagen

Viel technisches Wissen benötigte die Freiwillige Feuerwehr Boltenhagen am Dienstag, als die Helfer in den Hafen im Ortsteil Tarnewitz gerufen wurden. Am Vormittag wurde dort gemeldet, dass ein Boot im Bereich des Anlegers für Ausflugsschiffe gesunken war. „Es war ein kleines Boot, das zum Angeln oder nur für Ausflüge privat genutzt wird“, berichtete Boltenhagens Wehrführer Sebastian Hacker. Die Kutter der Berufsfischer am anderen Ende des Hafenbeckens sind alle unbeschädigt.

Nur eine Spitze schaute aus dem Wasser

Lediglich eine stark gespannte Leine am Anleger und eine kleine Spitze des Bootes habe Sebastian Hacker noch gesehen, als er im Hafen eintraf. Nachdem feststand, dass sich keine Personen auf dem Boot befunden hatten, ging es darum, Schäden für die Natur so gering wie möglich zu halten. Mit Unterstützung der Wasserschutzpolizei kümmerte sich die Feuerwehr im Verlauf des Tages um die Bergung des kleinen Kutters. „Dabei haben uns das Team der Marina und ein privater Taucher sehr geholfen“, so Hacker. Auch der Bootsbesitzer, der den Unfall noch nicht bemerkt hatte, war informiert worden. Mit ihm konnte Sebastian Hacker als Einsatzleiter klären, welche Leitungen am Kutter wie verschlossen werden können. „So haben wir dafür gesorgt, dass kein Treibstoff austreten kann.“ Mit Blindstopfen und anderen Hilfsmitteln wurden Leitungen verschlossen und es kam zu keiner Verschmutzung des Wassers.

Taucher bringt Schwimmkörper an

„Dann haben wir mit Hilfe des Tauchers Schwimmkörper rund um den Kutter angebracht“, sagt Sebastian Hacker. Nur noch eine Spitze, vielleicht ein Drittel des Bootes habe noch aus dem Wasser geschaut, als die Feuerwehr im Hafen eintraf. Mit den befestigten Bojen, die dem Havaristen etwas Auftrieb gaben, konnte der Kutter schließlich bewegt und vom Boot der Feuerwehr ins Schlepp genommen werden. „Das Team der Marina hat den Kutter dann über die Slipanlage an Land geholt“, sagt Sebastian Hacker, der die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten lobt.

Ursache ist unklar

Wie es dazu kommen konnte, dass das Boot im Hafen gesunken ist, muss untersucht werden. Es ist nicht auszuschließen, dass es bei den Stürmen der vergangenen Tage einen Schaden abbekommen hat, der nicht sofort entdeckt wurde. Für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute im Ostseebad Boltenhagen war es schon der 35. Einsatz in diesem Jahr.

Von Malte Behnk