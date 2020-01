Feuerwehr in Boltenhagen zieht Bilanz: Das war 2019 – das kommt 2020

Boltenhagen

Ein Jahr voller Ereignisse liegt hinter der Feuerwehr in Boltenhagen. „2019 war genau wie die Jahre zuvor sehr einsatzreich“, resümiert Wehrführer Sebastian Hacker bei dessen Jahreshauptversammlung. Insgesamt 135 Mal mussten seine Kameraden sowohl für kleinere Hilfeleistungen als auch große Brände ausrücken – ein leichter Rückgang im Vergleich zu 2018. Damals seien es 145 Einsätze gewesen.

„Richtig ins Schwitzen gekommen sind wir vor allem in den Sommermonaten“, berichtet Sebastian Hacker weiter. Von Juni bis September seien die meisten Alarme ausgelöst worden, sechs bis 13 pro Monat.

Unwetter , Verkehrsunfälle und ein entlaufenes Schaf

Doch auch der Jahresbeginn hatte die Kameraden bereits gefordert: Hochwasser hielt sie für mehrere Tage im Dauereinsatz. Durch den schnellen Einsatz aller Kameraden haben aber größere Schäden verhindert werden können. Es folgten Alarmierungen wegen Gasaustritt, Verkehrsunfällen und eines entlaufenen Schafs am Ostersonntag.

Im Ostseebad Boltenhagen (Nordwestmecklenburg) stürmt es am 2. Januar 2019 und große Wellen schlagen an das Ufer. Für Touristen ist es ein spannendes Fotomotiv. Die Feuerwehr sicherte Grundstücke am Dünenweg mit Sandsäcken. Quelle: Malte Behnk

Das ganze Jahr über ein Thema für die Feuerwehr in Boltenhagen waren diverse Mülltonnen- und Containerbrände. Ausgelöst wurden diese mal durch Feuerwerk und falsch entsorgte Grillreste, mal war Brandstiftung der Grund.

Zahlreiche Investitionen

„2019 stand aber vor allem im Zeichen der Beschaffungen und Investitionen“, informiert Sebastian Hacker. So hätten viele Gerätschaften und Fahrzeuge erneuert werden müssen, weil sie entweder defekt waren oder nicht mehr den heutigen Standards entsprachen. Ersetzt worden sei beispielsweise ein altes Löschgruppenfahrzeug, das der Wehr 28 Jahre lang bei mehreren Hundert Einsätzen gedient hatte.

November 2019: Bürgermeister Raphael Wardecki (r.) übergibt Wehrführer Sebastian Hacker die Schlüssel für das hinter ihnen stehende Löschgruppenfahrzeug. Quelle: Dirk Hoffmann

Ein weiteres großes Thema ist 2019 die Aus- und Fortbildung gewesen. „Im Schnitt haben sich 19 Kameraden an unseren Angeboten beteiligt. Auf diese Zahl sind wir sehr stolz“, sagt Sebastian Hacker. Das Engagement zeige ihm, dass hinter ihm eine starke Truppe steht, die sich möglichst gut wappnen will. Lob von dem Wehrführer gab es auch für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde im vergangenen Jahr.

Stärkung der Kameradschaft

Doch was erwartet die Kameraden in diesem Jahr? „Das kann man natürlich nie genau wissen. Ich kann aber schon jetzt versprechen: Langweilig wird es nicht“, sagt Sebastian Hacker. Wie jedes Jahr gelte es, so gut wie möglich auf alle kommenden Einsätze vorbereitet zu sein. „Wir werden aber auch wieder Veranstaltungen für unsere Mitglieder und ihre Familien organisieren, um unser gutes Verhältnis noch weiter zu stärken.“

Demnächst werden sich zudem die Strukturen in der Feuerwehr ändern. Der Grund: Der bisherige stellvertretende Wehrführer Jan Günther hat kürzlich seinen Rücktritt aus persönlichen Gründen bekanntgegeben. „Wir müssen uns auch 2020 um neue Mitglieder bemühen. Denn wenn es an etwas nicht fehlen darf, dann ist es Nachwuchs“, erklärt Sebastian Hacker. Dabei sei es in der heutigen Zeit nicht leicht, noch jemanden fürs Ehrenamt zu begeistern.

Brandschutz in der Gemeinde

„Darüber hinaus arbeiten wir gerade final an den geforderten Brandschutzbedarfsplänen“, informiert Sebastian Hacker weiter. Hierzu werde es in dieser Woche noch Gespräche mit den Bürgermeistern und Mitarbeitern von Amt und Landkreis geben.

Die Pläne sollen aufzeigen, an welchem Punkt sich Boltenhagen in Sachen Brandschutz derzeit befindet – und wo es eventuell noch hin muss. Eine der zentralen Fragen ist, wie viel Feuerwehr ein Ort wie Boltenhagen benötigt. „Die Gemeinde befindet sich im Wachstum und das stellt auch uns vor neue Aufgaben“, erklärt der Wehrführer.

