Die Retter und Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Boltenhagen haben während der Urlaubssaison große Unterstützung durch Ehrenamtler der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG). Von Mai bis September leisten etwa 120 Rettungsschwimmer aus ganz Deutschland ihren Dienst am Strand von Boltenhagen. Etwa 25 Frauen und Männer sind zurzeit im Ostseebad.

Übung mit vielen Verletzten

Sie haben mit den Feuerwehrleuten der Gemeinde eine gemeinsame Übung absolviert, bei der es um einen Notfall mit vielen Verletzten ging. Die Rettungsschwimmer, vor und in deren Unterkunft sich die Übung abspielte, mimten dabei die Verletzten.

Schon 100 Einsätze Die Freiwillige Feuerwehr Boltenhagen ist von ihrem Gerätehaus am Weidenstieg in diesem Jahr bereits zu 100 Einsätzen ausgerückt. 41 Einsätze waren speziell für die First-Responder-Einheit, die in Boltenhagen aus 17 Männern und Frauen besteht. 59 Einsätze in diesem Jahr galten technischen Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen oder bei Stürmen, der Kontrolle von ausgelösten Brandmeldeanlagen oder dem Löschen von Bränden. 2018 wurde die Feuerwehr 145-mal alarmiert. Das waren 63 reguläre Feuerwehreinsätze und 79 Einsätze für die First Responder,

Im Szenario der Übung war vor der Grundschule ein Gasgrill explodiert. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Boltenhagen

„Verletzte“ durch Explosion und Panik

Angenommen wurde bei der Übung, dass vor der Grundschule in der sich die DLRG-Unterkunft befindet, ein Gasgrill explodierte. „Zwei Personen wurden bei dieser Explosion direkt verletzt“, erklärt Zugführer Mathias Hacker das Szenario. Bei den anderen Rettungsschwimmern, die sich in der Unterkunft im Dachgeschoss aufhielten, brach wegen der Explosion und der lauten Schreie der Verletzten Panik aus. „Ein junges Mädchen stürzte auf der Treppe und zog sich schwerste Verletzungen zu“, so Hacker.

„Verletzte“ mit Brandwunden, Prellungen und Knochenbrüchen wurden von den Feuerwehrleuten versorgt. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Boltenhagen

Die 18 eingesetzten Feuerwehrleute und ihr Einsatzleiter waren mit einem so genannten „Massenanfall von Verletzten“ konfrontiert. Ein Teil der Feuerwehrleute wurde zur Rettung der Personen eingesetzt, die sich noch im Gebäude befanden. Weitere kümmerten sich um die Brandbekämpfung, da sich durch einen Gasherd in der DLRG-Unterkunft ein zweites Feuer entwickelt hatte. Ein dritter Schwerpunkt wurde mit dem Sammelplatz für Verletzte eingerichtet. Hier kamen auch die First Responder der Feuerwehr zum Einsatz.

Fiktiv wurde auch die Rettungsleitstelle in die Übung einbezogen, so dass weitere Einheiten vom Rettungsdienst angefordert und fiktiv mit eingespielt wurden. Für einen Massenanfall von Verletzten gibt es im Landkreis einen festen Alarmplan, der anhand der Verletztenzahl und der Schwere der Verletzung vorschreibt, welche Kräfte alarmiert werden und zum Einsatz kommen.

„Verletzte“ wurden fachmännisch geschminkt

Bei der Übung mit den Rettungsschwimmern hatten es die Helfer der Feuerwehr mit Verbrennungen, Prellungen und auch mit Knochenbrüchen zu tun. Die Verletzungen wurden vorher von Mitgliedern der DLRG möglichst realistisch geschminkt. Bei der Suche nach Verletzten und der Brandquelle im Dachgeschoss mussten Feuerwehrleute sich auch mit Atemschutzgeräten den Weg durch verqualmte Räume suchen.

Die Freiwillige Feuerwehr Boltenhagen hat eine gemeinsame Übung mit den Rettungsschwimmern der DLRG absolviert. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Boltenhagen

Rettungswege regelmäßig testen

„Es soll alles so realistisch wie möglich sein“, sagt Mathias Hacker. Die Freiwillige Feuerwehr Boltenhagen nutzt die Zusammenarbeit mit der DLRG gerne, um größere Übungen mindestens einmal jährlich durchzuführen. „Die Retter sind in der Schule unterm Dach untergebracht“, sagt Mathias Hacker. Im Gebäude wurden in den vergangenen Jahren aufwendige Rettungswege und Leitern nachgerüstet, die im Notfall einen alternativen Weg nach draußen bieten. „Diese Rettungssysteme müssen regelmäßig überprüft und geübt werden“, sagt Mathias Hacker.

Von Malte Behnk