Feuerwehreinsatz in Boltenhagen: Gartenzaun schlägt Leck in Gasleitung

Boltenhagen

Am Dienstagabend musste von 17.15 bis 19 Uhr die Klützer Straße in Boltenhagen gesperrt werden. Grund war ein Feuerwehreinsatz an einer defekten Gasleitung Klützer-/ Ecke Rudolf-Breitscheid-Straße.

Ein Anwohner hatte Gasgeruch bemerkt und die Brandschützer alarmiert. Die Gaskonzentration sei erheblich gewesen, so Einsatzleiter Matthias Hacker.

„Das hätte ins Auge gehen können“

Nicht auszudenken, was passiert wäre, hätte jemand eine Zigarette angezündet. „Das hätte im wahrsten Sinne ins Auge gehen können“, so der stellvertretende Wehrführer. Bereits im Sommer hatte ein Mieter des Hauses eine etwa 70 Zentimeter lange Metallhülse für einen Zaunpfahl in den Boden geschlagen. Vermutlich habe sich das Loch aber erst jetzt durch Bewegung im Holz vergrößert, beziehungsweise die Hülse habe das Loch nicht länger vollständig abgedichtet.

Zaunhülse schlägt in Boltenhagen ein Loch in die Gasleitung Quelle: Feuerwehr Boltenhagen

Die Brandschützer haben die Gaskonzentration mit einem explosionsgeschützten Lüfter verdünnt und das Loch bis zum Eintreffen des Gasversorgers abgedichtet. Die Versorgungstechnikfirma Spie aus Gägelow habe anschließend den Schaden im Auftrag der Hansegas behoben.

Er könne sich an keinen derartigen Einsatz erinnern, so der Einsatzleiter. „Hier sind wirklich alle Eventualitäten aufeinander getroffen“. Er rät jedoch, immer auf die gelben Punkte am Haus achten, die anzeigen, wo eine Gasleitung entlang läuft. Diese müsse in Gärten nicht tiefer als einen halben Meter unter der Erde liegen.

Von Annabelle von Bernstorff