Grevesmühlen

Das ging zum Glück gut aus. Am Freitagabend sorgte eine defekte Gasleitung in der Grevesmühlener Innenstadt für Aufregung. Kurz vor 18 Uhr wurde die Feuerwehr der Stadt alarmiert, im Bäckergang, der neben der Stadt-Apotheke beginnt, hatten Anwohner Gasgeruch gemeldet. Das bestätigte sich vor Ort, allerdings ergaben die Messungen der Grevesmühlener Feuerwehr kein Ergebnis.

Experten reparierten den Schaden

Deshalb wurden Experten einer Gasfirma dazugerufen. Die konnten schließlich eine defekte Gasleitung in einem Gebäude im Bäckergang lokalisieren und abdichten. Wodurch der Schaden entstanden war und wie lange bereits Gas aus der Leitung ausströmte, ist unklar. In den vergangenen Wochen hatte es in Grevesmühlen mehrfach Gasalarm gegeben. Aufgrund der Tiefbauarbeiten im Zuge der Verlegung der Breitbandversorgung waren einige Gasleitungen beschädigt worden, in Neu Degtow mussten ganze Straßenzüge evakuiert werden, im Vielbecker Weg kam es ebenfalls zu einem größeren Feuerwehreinsatz aufgrund einer durch einen Minibagger aufgerissenen Gasleitung.

Von Michael Prochnow