Feuerwehren im Dauereinsatz: Zahlreiche Straßen vorübergehend gesperrt

Grevesmühlen

Ohne Verletzte, aber dafür mit jeder Menge Sachschaden hat das Sturmtief am Freitag den Norden in Atem gehalten. Allein die Grevesmühlener Feuerwehr war 17 Mal draußen. Den ersten Einsatz gab es am Freitagabend gegen 18.30 Uhr, in Boiensdorf unterstützten sie mit der Drehleiter die Upahler Wehr, dort drohte ein Baum auf ein Wohnhaus zu fallen. Die Feuerwehrleute kappten die Krone, so dass die Gefahr gebannt wurde. Anschließend rückten sie ins Gerätehaus nach Grevesmühlen ein. „Wir haben durchgezogen“, brachte Zugführer Nico Voigt die Einsatzzeiten in der Nacht auf den Punkt. „Schlafen war nicht, wir waren praktisch im Dauereinsatz.“

Der Sturm kippte so viele Bäume um, dass die Rettungskräfte teilweise kapitulieren mussten. „Die Straße nach Poischow haben wir sperren lassen, dort liegen so viele Bäume, dass wir die Leitstelle informieren mussten, dass hier nichts mehr geht.“ Der Bauhof der Stadt wird sich darum kümmern, dass die Zufahrt wieder freigeschnitten wird. Drei große Bäume versperrten die Straße von Wotenitz nach Questin, hier sorgten die Feuerwehrleute mit der Kettensäge dafür, dass Anwohner und Rettungsfahrzeuge wieder durchkommen konnten.

Mehrere Bäume versperrten die Straße zwischen Grevesmühlen und Börzow. Auch der Weg nach Poischow (Foto) war gesperrt, die Straße in Richtung Questin hatte die Grevesmühlener Feuerwehr freigeschnitten, allein drei Bäume versperrten dort die Durchfahrt. Quelle: Michael Prochnow

Die Börzower Wehr hatte zuvor die Straße von Grevesmühlen nach Börzow sperren lassen. Dort hatten bereits die Stürme zuvor erheblichen Schaden angerichtet. Zahlreiche Fichten und Kiefern, die im aufgeweichten Waldboden keinen Halt mehr fanden, kippten auf die Straße, die im Laufe des Wochenendes wieder freigegeben werden soll. Auch die B 105 zwischen Grevesmühlen und Schmachthagen war teilweise von einer Sperrung betroffen.

Die Straße von Wotenitz nach Questin am Morgen nach dem Sturm, die Feuerwehr musste dort insgesamt drei Bäume beseitigen. Quelle: Michael Prochnow

Ähnliche Meldungen gibt es auch aus Dassow, Klütz und Boltenhagen. Auch dort waren die Feuerwehrleute die ganze Nacht im Einsatz. Erst am frühen Sonnabendmorgen wurde das Ausmaß der gesamten Schäden sichtbar. Die Polizei meldete die Einsatzschwerpunkte vor allem in den westlichen Landkreises. Der Grund waren Verkehrsunfälle aufgrund umgestürzter Bäume. Auf der B 191 bei Reinstorf fuhr gegen 22:40 Uhr der Fahrer eines VW gegen einen Baum. Hier musste der 58-jährige Fahrer mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro. Die Feuerwehr beräumte den Baum mit einem Radlader.

Dazu kamen etliche Stromausfälle in der Region. Betroffen waren unter anderem Mallentin, dort war am Sonnabendmorgen die Energieversorgung wieder hergestellt, sowie Schlagsdorf und Umgebung.

Von Michael Prochnow