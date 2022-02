Schönberg

Für Jörn Stange ist es selbstverständlich, zu helfen. Das macht er jeden Tag. Der 50-Jährige arbeitet als Berufsfeuermann in Hamburg. In seiner Freizeit engagiert er sich als Wehrführer in Schönberg. Als er hörte, dass der Landkreis Nordwestmecklenburg Helfer fürs Impfen gegen das Coronavirus sucht, dachte Jörn Stange: „Hier kann ich helfen.“

Der Schönberger hat den Gedanken in die Tat umgesetzt, sich beim Landkreis beworben und seine Notfallsanitäterurkunde vorgelegt, um nachzuweisen, dass er zum medizinischen Fachpersonal gehört. Der Landkreis hat ihn genommen.

Die aktuellen Impftermine Nordwestmecklenburg setzt die Impfkampagne in den kommenden Tagen mit Terminen ohne Anmeldung fort. Am Mittwoch, den 9. Februar, geht’s los um 14 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in Gadebusch, Agnes-Karll-Straße 46. Ende: gegen 18 Uhr. Am Donnerstag, den 10. Februar, können sich Erwachsene im Rathaus in Neukloster, Hauptstraße 27, impfen lassen. Möglich ist das von 14 bis 18 Uhr. Am Freitag, den 11. Februar, folgt von 10 bis 18 Uhr ein Impfen im Luise-Reuter-Saal in Grevesmühlen, Kirchplatz 5. Ein weiterer Impftermin beginnt am Montag, den 14. Februar, um 14 Uhr in der Palmberghalle in Schönberg, Rudolf-Hartmann-Straße 2a. Der feste Impfstützpunkt Nordwestmecklenburg öffnet auf dem Campus der Hochschule Wismar, Philipp-Müller-Straße 14. Öffnungszeiten für ein Impfen mit Terminanmeldung über die Landeshotline unter 0385 / 202 71 115 oder auf www.corona-impftermin-mv.de: Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Öffnungszeiten fürs Impfen ohne Terminanmeldung: Dienstag 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Mittwoch und Donnerstag jeweils 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Freitag 14 bis 18 Uhr.

Seitdem unterstützt Jörn Stange in seiner Heimat die Impfkampagne gegen die Pandemie. Maximal 70 Tage darf er das als Nebentätigkeit. Er kann das gut mit seinem Beruf vereinbaren, weil er in Hamburg 24-Stunden-Dienste leistet und dadurch mehr Tage frei hat als jemand, der einem Achtstundenjob nachgeht.

Viele Helfer aus Rettungsdienst, Feuerwehren und Krankenhäusern

Ähnlich geht es zahlreichen Einwohnern von Nordwestmecklenburg, die beim Impfen helfen. Viele kommen aus dem Rettungsdienst, den Feuerwehren, den Krankenhäusern.

Ein Team des Landkreises koordiniert die Impfaktionen und den Einsatz von Personal. „Es wurde eine immense Aufbauarbeit geleistet“, berichtet Jörn Stange. Das Impfteam sei sehr rührig, lobt er. „Alles läuft sehr gut.“

Impfen in der Hoffnung auf ein normales Leben für alle

Jörn Stange achtet darauf, dass die mobilen Impfteams das Material haben, das sie vor Ort brauchen. Er zieht Impfstoffe in Spritzen und verabreicht sie in Zusammenarbeit mit einem Arzt. „Es ist immer ein Arzt dabei“, unterstreicht der freiwillige Helfer. Mal impft er in Grevesmühlen, mal in Wismar, Schönberg, Neukloster oder Gadebusch. Auch bei Sonderimpfaktionen war er schon dabei.

Warum macht er das alles? Er antwortet: „Ich hoffe, dass wir wieder in ein normales Leben kommen ohne Einschränkungen.“ Solange Personal benötigt wird, könne er sich vorstellen, weiterzumachen, denn: „Wenn sich niemand freiwillig melden würde, würden wir der Sache nicht Herr.“

„Es kommt positiv an, was ich mache“

Was halten die Menschen in seinem privaten Umfeld vom freiwilligen Einsatz? „Es kommt positiv an, was ich mache.“ Und was sagen die Menschen, die er impft? „Es gibt dankende Worte, aber es gibt auch Nörgeleien.“ Einige sagen, sie wollten sich eigentlich nicht impfen lassen, würden aber nicht die Einschränkungen in Kauf nehmen, die damit verbunden seien. Sie hätten Bedenken gegen die Impfstoffe, „teilweise“, wie Jörn Stange erläutert, „weil sie sich nur im Internet belesen haben.“ Dort gebe es auch viele Falschaussagen.

Wenn jemand beim Impftermin Bedenken hat, spricht ein Arzt mit ihm. Dann kann er sich immer noch völlig frei entscheiden. Am Ende wollen es die meisten. „Es ist ganz selten, dass jemand gesagt hat: Ich möchte es nicht“, berichtet Jörn Stange.

1982 begann sein ehrenamtliches Engagement. In dem Jahr trat er der Schönberger Jugendfeuerwehr bei. „Das Interesse kam aus der Familie heraus.“ Vater und Bruder setzten sich bereits für die Feuerwehr ein. 2013 fragten Kameraden ihn, ob er das Amt des Wehrführers übernommen will. Er wollte.

Heute sagt Jörn Stange: „Das Interesse ist weiter da, jemandem zu helfen.“ Beim Engagement in der Feuerwehr komme einiges hinzu: die Vielfältigkeit, die Abwechslung, das Interesse an Technik und die Kameradschaft.

Von Jürgen Lenz