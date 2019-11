Grevesmühlen

Pünktlich zur Adventszeit laden der Freibadverein in Grevesmühlen und der Bastelladen Nagel zur traditionellen Feuerwerksvorführung ein. In diesem Jahr findet das Event am Sonnabend, 7. Dezember, statt. Während der Freibadverein für Essen und Getränke sorgt, präsentiert das Team von Michael Nagel alles, was für Silvester an Raketen auf dem Markt ist. Los geht es wie gewohnt um 17 Uhr, für Musik sorgt DJ Qubat.

Von Michael Prochnow