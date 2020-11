In den Niederlanden wird in diesem Jahr Silvesterfeuerwerk verboten. Damit soll verhindert werden, dass die wegen der Corona-Krise stark beanspruchten medizinischen Notdienste sich nicht auch noch um Verletzungen durch Feuerwerkskörper kümmern müssen. Ist ein Verbot auch in MV möglich? Die Polizei hat dazu eine klare Meinung.