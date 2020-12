Grevesmühlen/Boltenhagen

Soviel steht fest: Es wird in diesem Jahr zu Silvester deutlich leiser als in den vergangenen Jahren. Die Frage ist nur: Wie leise wird es tatsächlich, halten sich alle an das Feuerwerksverbot? Und wie sieht es in der Region aus?

Das Land hat inzwischen eine Verordnung erlassen, die öffentliche Feuerwerke sowie das Abbrennen von Feuerwerkskörpern auf öffentlichen Plätzen untersagt. Feuerwerk darf auch nicht verkauft werden, ausgenommen sogenanntes Kleinstfeuerwerk wie beispielsweise Tischfeuerwerk.

Besonderer Schutz für reetgedeckte Häuser

Auf seinem eigenen Grundstück darf gemäß der Verordnung Feuerwerk grundsätzlich gezündet werden. Allerdings gibt es in den Landkreisen zusätzliche Regelungen.

Nordwestmecklenburg hat beispielsweise die Grenzen noch deutlich enger gezogen. Dort heißt es beispielsweise: Im Umkreis von 200 Metern um brandgefährdete Objekte (wie z. B. reetgedeckte Gebäude, Holzlager, Scheunen und Stallungen) ist das Abbrennen von Raketen verboten.

Für einige Gemeinden, in denen mehrere reetgedeckte Häuser stehen, gilt ein komplettes Feuerwerksverbot. Das sind: Schattin, 23942 Barendorf, Groß Schwansee und Blüssen. Ähnlich strikt sind die Regeln für Grieben, Wohlenberg, Roxin, Kirch Mummendorf, Schaddingsdorf und Dechow.

In Boltenhagen gelten nicht nur die Landes- und Kreisverordnungen, hier hat die Gemeinde selbst die Regeln noch einmal deutlich verschärft und Verbotszonen für Feuerwerk festgelegt – bis auf eine ausgewiesene Fläche am Strand ist im Ostseebad Feuerwerk nicht mehr möglich. Und der Strand, eigentlich als Alternative für die Feiernden gedacht, wurde durch die Landesverordnung als Verbotszone eingestuft.

Ordnungsämter sollen kontrollieren

Und wer kontrolliert das an Silvester? Wie ein Sprecher des Landkreises auf Anfrage mitteilte, seien für die Einhaltung der Verordnungen die Ordnungsämter der Kommunen zuständig. Ob und wie diese in der Silvesternacht kontrollieren würden, sei jedoch unklar. Im Zweifel müssten die Bürger Anzeige bei der Polizei erstatten.

Komme es zu Verstößen gegen die Verordnungen, würden die dann wieder beim Landkreis landen. Man setze, so der Sprecher, auch auf die Vernunft der Bürger, was die Einhaltung der Regeln anbetreffe.

Von Michael Prochnow