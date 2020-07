Grevesmühlen/Selmsdorf

Sie kamen mit einem roten Ford Transit. So viel kann die Selmsdorferin sagen. An ihrer Haustür gaben sich die beiden Herren am Montagvormittag als Mitarbeiter des Zweckverbands aus und baten um Zutritt, um einen Zähler zu wechseln. Geistesgegenwärtig fragte die Dame nach den Auftragsunterlagen. Als das Duo ins Stottern geriet, wusste sie, dass etwas faul ist. Sie machte den Männern die Tür vor der Nase zu und lief zum Fenster, um sich das Nummernschild am Auto zu notieren. Aber die Unbekannten waren so schnell verschwunden, wie sie gekommen waren.

Nach einem Telefonat mit dem Zweckverband Grevesmühlen war klar: alles richtig gemacht. Es handelte sich offenbar um Betrüger, die die Wohnung auskundschaften oder etwas stehlen wollten. „Wenn wir Zähler wechseln wollen, dann kündigen wir uns immer vorher an“, erklärt Betriebsleiter Mathias Peters. An die entsprechenden Haushalte werden Informationskarten verschickt.

Kleidung und Fahrzeug mit Firmenlogo

15 408 Zähler betreut das Unternehmen. Ausgewechselt werden diese alle sechs Jahre. Dafür zuständig sind die beiden Monteure Bruno Nierlich und Olaf Wieschendorf. Sie sind mit einem Dienstfahrzeug unterwegs, tragen Dienstkleidung und haben einen Dienstausweis dabei. Alles ist mit dem Logo des Zweckverbands versehen. Ablesungen der Zähler werden nur noch in großen Betrieben oder bei Landwirten vorgenommen, in privaten Haushalten so gut wie gar nicht mehr. „Die Zählerstände teilen uns die Kunden über die Karten mit, die wir hinausschicken, oder online“, informiert Mathias Peters.

Er informierte noch am Montag die Polizei über den Vorfall. Von der Masche, dass sich jemand als Mitarbeiter des Zweckverbands ausgibt, hört er das erste Mal. Mehr Erfahrung damit haben bereits die Grevesmühlener Stadtwerke. Hier wollen sich die Täter aber nicht etwa Zutritt zur Wohnung verschaffen, sondern dubiose Stromverträge abschließen.

Vorsicht vor Verträgen am Telefon

Der letzte Vorfall ist noch gar nicht so lange her, informiert Sprecherin Katy Jurkschat. Sie warnt: Kunden sollten keine Geschäfte am Telefon abschließen. Das Unternehmen telefoniert in solchen Fällen nicht hinterher. Optimierungen der Verträge sollten lieber persönlich im Unternehmen vorgenommen werden, unter anderem im Kundenzentrum in der Wismarschen Straße in Grevesmühlen. „Sollte jemand einen Vertrag am Telefon eingegangen sein, dann kann er sich bei uns melden. Wir bereiten umgehend einen Widerruf vor“, erklärt sie.

Für Zählerwechsel setzt das städtische Unternehmen Dienstleister ein. „Die erhalten grundsätzlich Ausweise von den Stadtwerken“, warnt Katy Jurkschat. Der Kunde sollte lieber einmal mehr danach fragen und sich diesen zeigen lassen.

Niemanden leichtfertig in die Wohnung lassen

Mit Subunternehmern arbeitet auch die Wobag Grevesmühlen in Sachen Messzähler an Heizungen. In die Wohnung müssen die Mitarbeiter dafür aber so gut wie gar nicht mehr, weil die über Funk ausgelesen werden können, informiert Geschäftsführerin Uta Woge. Und: Der Wechsel von Rauchmeldern wird rechtzeitig angekündigt. Außerdem würden die Mitarbeiter der Wobag Jacken oder Shirts tragen, auf denen der Schriftzug des Unternehmens steht.

Mieter berichteten auch schon von Versuchen Unbekannter, die als Mitarbeiter von Kabel Deutschland oder Vodafone ins Haus gelangen wollten. „Wir können nur warnen, niemanden leichtfertig in die Wohnung zu lassen. Lieber einmal nachfragen, und das gern auch bei uns direkt“, so Uta Woge.

Von Jana Franke