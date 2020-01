Filmstudio Grevesmühlen zeigt zwölf neue Streifen

Grevesmühlen

Nicht ohne mein Handy! Filmen und das Festgehaltene zu einem Clip zusammenschneiden – das ist das größte Hobby von Janne Luisa Scholl. Umgehen kann sie mit dem Gerät. Deshalb ist es für die Viertklässlerin auch überhaupt kein Problem, auf dem Handy ihrer Lehrerin die Lösungen für die bevorstehende Mathematikarbeit ausfindig zu machen und eine gute Note zu kassieren.

Nun gut, der erste Teil des Geschriebenen ist wahr – Janne liebt das Filmen. Aber betrügen würde sie nie, versichert die Zehnjährige. Vielmehr ist der zweite Teil die Geschichte des Films „Die leichte Mathearbeit“, den sie zusammen mit ihren Freundinnen Lilli Bentin, Charlotte Ida Wehr und Marlene Fritz im Grevesmühlener Filmstudio drehte.

Ein Jahr Fleißarbeit haben die Arbeitsgruppen im Filmstudio hinter sich. Zeit also für die beliebte Filmpremiere, die traditionell im Januar durchgeführt wird. Zwölf Streifen werden am Sonntag, den 26. Januar, im Rathaussaal gezeigt. Eingeladen wird zu um 15 Uhr. „Es sind wieder viele tolle Filme entstanden und interessante Projekte verwirklicht worden, die wir zur Erstaufführung bringen wollen“, sagt Jan Kadura vom Filmstudio.

Stehen gern vor der Kamera: Romy Achilles (sitzend) und Leonie Hälke. Quelle: Filmstudio

Zu Gast wird auch der ehemalige Leiter der Einrichtung, Dieter Kowalski, sein, der sich im Dezember in den verdienten Ruhestand verabschiedete. Schließlich haben auch seine Gruppen im vergangenen Jahr einiges vor der Kamera bewerkstelligt. Da geht es zum Beispiel um einen spektakulären Diamantenraub, von dem sich vier Mädchen eine halbe Millionen Euro erhoffen. Am Ende stellt sich aber heraus, dass sie die Rechnung ohne die Verkäuferin in einem Juweliergeschäft gemacht haben.

Anspruchsvoll ist der Film „Böses Nachspiel“, der das Thema Mobbing aufgreift. Wie sich die neue Schülerin in der Klasse – gedreht und gespielt haben hier Neuntklässler – zur Wehr setzt, wird an dieser Stelle allerdings nicht verraten. Nur so viel: Sie zeigt wahre Größe.

Die Nikolaikirche in Grevesmühlen ist ein beliebter Drehort für die Nachwuchsfilmer. Hier wird gerade „Gute Seiten, schlechte Seiten“ gedreht, in dem es um eine für den Umweltschutz bedeutende Formel geht. Quelle: Filmstudio

Seitdem das Filmstudio eine Kooperation mit der Mosaikschule (die ehemalige Schule zur individuellen Lebensbewältigung) in Grevesmühlen eingegangen ist, entstehen mit den Schülern mit geistiger und körperlicher Behinderung regelmäßig Werke, die sie, ihre Eltern und Lehrer mit Stolz erfüllen. Dieses Mal wagen sie sich an die Märchen Rotkäppchen und Hänsel und Gretel, die zusammengemixt in moderner Version gezeigt werden. Da kommt es auch schon einmal vor, dass eine Sozialarbeiterin bei der Oma von Rotkäppchen auftaucht und sie vor dem Wolf warnt, der gleich vor der Tür steht. Und Rotkäppchen, Hänsel und Gretel sind natürlich ganz up to date mit Handy im Wald unterwegs.

Zu den Highlights gehört auch ein Liveauftritt von Sänger Matze Buhse aus Grevesmühlen. Zu seinem Lied „Mein Sohn“ ist ein Musikvideo entstanden, an dem Jan Kadura und Thomas Winter vom Filmstudio maßgeblich beteiligt waren. Das Video wird gezeigt und Matze Buhse singt dazu live.

Schon ziemlich aufgeregt sind Janne Luisa Scholl, Lilli Bentin, Charlotte Ida Wehr und Marlene Fritz vor der Filmpremiere. Wie wohl ihr Film mit der Mathelehrerin ankommen wird? „Es hat jedenfalls sehr viel Spaß gemacht, den zu drehen“, erklärt Janne. Lilli liebt es, in verschiedene Rollen zu schlüpfen – mal kann sie ganz brav sein, ein anders Mal eine – um es umgangssprachlich auszudrücken – kleine Ziege. Ihre Liebe zur Kamera hat sie wohl von ihrem Opa Gert Bentin, der schon viele Filme über Grevesmühlen rausgebracht hat. „Ich möchte auch gern mal einen Einbrecher spielen“, merkt die Zehnjährige an. Im wahren Leben sei sie natürlich total lieb, versichert sie. Was sie nicht vor der Kamera machen würde? „Küssen und ohne Klamotten zeigen“, sagt sie.

Die Filme „Die leichte Mathearbeit“ – ein Film von Schülern der dritten Klasse. „Aufgepasst“ und „Handys im Angebot“ – zwei Filme von Schülern der fünften Klasse. „Gute Seiten, schlechte Seiten“ und „Das blaue Wunder“ – Werke von Schülern der fünften und siebten Klasse. „Unter Verdacht“ – von Schülern der sechsten Klasse. „Hänsel und Gretel und Rotkäppchen – mal anders“ – ein Film von Schülern der Mosaikschule Grevesmühlen. „Der Diamant“ – von Schülern der siebten Klasse. „Dé­jà-vu“ – von Schülern der neunten Klasse. „Die Sketchparade“ – Lustiges von Schülern der neunten Klasse. „Böses Nachspiel“ – ebenfalls von Neuntklässlern. „Mein Sohn“ – ein Musikvideo mit Matze Buhse.

Von Jana Franke