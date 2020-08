Rehna/Dassow

In dicker Wathose, mit Handschuhen und einem langen Kescher in der Hand steht Alexander Rixen in der Rehnaer Radegast am Ortsausgang Richtung Vitense. Immer wieder löst er kurz einen 25-Volt-Stromschlag mit dem metallenen Kescher aus. Für etwa zehn Sekunden sind die Fische in der Umgebung betäubt. Schnell zählt er sie, Gründlinge kommen zur späteren Untersuchung in einen mit Wasser gefüllten Eimer. Elritzen, Flussbarsche, Plötzen, Steinbeißer und Schmerlen kommen so zum Vorschein. Vivien Fischbach führt am Ufer die Statistik und notiert genau, wie viele Fische in der Radegast leben. Und vor allem welche.

Haben sich die Gründlinge verändert?

Gibt es in Mecklenburg nur eine Gründlingsart oder haben sich im Laufe der Evolution gleich mehrere Arten in den Gewässern des Ostsee-Bundeslandes angesiedelt? Dieser Frage geht der 30-jährige Student Alexander Rixen in seiner Masterarbeit nach. Die soll noch in diesem Jahr fertig sein und die Ergebnisse vorgestellt werden. Bei einer erfolgreichen Verteidigung winkt der Titel des Zoologen. Hilfe bekam der Student jetzt vom Dassower Doktorand Christoph Höpel und der 22-jährigen Vivien Fischbach, die beide ebenfalls in Rostock aktiv sind.

Amerikanische Flusskrebse in der Radegast

„Schau mal, ein amerikanischer Flusskrebs“, ruft Christoph Höpel plötzlich zu Torsten Richter. Der Biologie- und Chemielehrer steht am Ufer und schaut sich interessiert an, was die beiden Studenten entdecken. Richter kennt als Rehnaer die Flora und Fauna in- und auswendig, er war es auch, der diese Stelle zum Fang von Gründlingen empfohlen hat. Vom Flusskrebs hält aber auch er nicht viel. Denn der ist hier nicht heimisch, also eine invasive Tierart, und wird nicht wieder ins Wasser der Radegast zurückgesetzt. Die Krebse sorgen seit einigen Jahren für Probleme, weil sie einheimische Arten verdrängen.

Forellen vermehren sich im Fluss

Torsten Richter zeigt einen für wissenschaftliche Zwecke gefangenen Gründling. Quelle: Maik Freitag

Stolz ist der Lehrer hingegen bei einem ganz anderen Beifang. „Plötzlich kam eine kleine Forelle hoch. Es ist natürlich toll, dass auch die sich hier in der Radegast vermehren“, erklärt der Rehnaer. Für die Masterarbeit von Alexander Rixen spielte dieser Fisch allerdings eher eine untergeordnete Rolle. „Die morphologische und genetische Variabilität des Gründlings in MV“ lautet das Thema. In 13 Jahren wurden bereits 27 Arten deutschlandweit gefunden. Jetzt will Rixen herausfinden, ob alle Gründlinge im Land zu einer Art gehören oder er sogar eine ganz neue Art beschreiben kann. „Das wäre natürlich eine kleine Sensation, aber glauben tue ich nicht daran“, sagt der Rostocker Student.

Mit dem Fang der Fische ist die Arbeit allerdings noch längst nicht getan. Im Rostocker Labor werden die Fische nun fotografiert, die Schuppenreihen und -arten gezählt, die Flossen genauestens mit anderen Arten verglichen und die DNA sequenziert. „Erst danach kann gesagt werden, zu welcher Art der Mecklenburg-Gründling gehört“, sagt der Rehnaer Torsten Richter.

Von Maik Freitag