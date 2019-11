Fischer sehen Stegsanierung in Tarnewitz gelassen

Boltenhagen

Der Zustand des Steges im Fischereihafen in Boltenhagens Ortsteil Tarnewitz besorgt die Kommunalpolitiker nach einer Untersuchung. Eine Reparatur ist unumgänglich, über eine umfangreichere Sanierung wird nachgedacht.

Der Steg mit den roten Holzhütten ist nicht nur das beliebteste Fotomotiv von Urlaubern im Ostseebad, er ist auch Arbeitsplatz der drei Fischereibetriebe von Heiko Gores, Uwe Dunkelmann sowie Klaus und Kai Dunkelmann.

Heiko Gores ist einer der Berufsfischer in Boltenhagen. Quelle: Maik Freitag

Dass Reparaturen am Steg, der 2008 eingeweiht wurde, notwendig sind, sieht auch Heiko Gores. „Es wurden immer wieder Planken im Belag ausgetauscht, aber immer aus Lärchenholz“, sagt er. „Größere Schäden sind aber erst in den letzten drei bis vier Jahren aufgekommen. In der Zeit war der Steg auch öfter bei Hochwasser überschwemmt“, so Gores.

„Einen Riesenaufriss mit einem Neubau halte ich nicht für notwendig“, sagt der Küstenfischer. „Wenn wir eine vernünftige Beplankung aus Hartholz oben drauf bekommen und einige Querträger ausgetauscht werden, müsste das reichen“, vermutet er.

Nicht einmal Tropenholz müsste aus seiner Sicht verbaut werden. „Ich würde Eiche gut finden. Das ist auch Hartholz, aus dem seit Ewigkeiten Schiffe gebaut werden“, sagt der Küstenfischer.

Bei einer ordentlichen Reparatur könnten Gores und seine Kollegen weiter arbeiten. „Anders hätten wir ein Problem, wenn der Steg und unsere Hütten erstmal abgerissen würden. Aber es hängt auch der ganze Schwimmsteg mit dran“, sagt er, dass auch der Wassersportverein und die Marina von einem neubau des Fischereistegs betroffen wären.

Von Malte Behnk