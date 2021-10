Wahrsow

Wenn Jugendliche gewalttätig werden oder in eine Sucht rutschen, hat das oft damit zu tun, dass sie nicht mit Gefühlen umgehen, Enttäuschungen nicht verarbeiten können. Dem möchte die Kita „Haus der kleinen Landmäuse“ in Wahrsow entgegen wirken. Mit dem Programm Papilio, für das die Erzieherinnen der Kita über fast drei Jahre fortgebildet wurden, sollen schon die Drei- bis Sechsjährigen gestärkt werden.

Empathie und Kreativität gegen Gewalt und Sucht

„Es geht darum, Lebenskompetenzen zu fördern“, sagt Dina Teixeira, Erzieherin bei der Gruppe „Waldmäuse“. Die Gefühlswelt, Kreativität und der Umgang mit Regeln sind drei Säulen des Programms. „Konkret üben wir zum Beispiel, was man machen kann, wenn man wütend ist und wie die Kinder auch erkennen, ob jemand traurig oder glücklich ist“, sagt sie. Dabei helfen die Kistenkobolde Heulibold, Zornibold, Bibberbold und Freudibold. „Wir haben Bilder von ihnen und die Kinder können jeden Tag markieren, wie sie sich gerade fühlen“, sagt Dina Teixeira.

Kinder sprechen über Gefühle

„Über Gefühle zu reden, muss gelernt werden“, sagt Susanna Müller, die Trainerin im Papilio-Programm ist. „Wenn die Eltern zuhause sagen, sei nicht so traurig, das geht vorbei, ohne über das Gefühl und den Grund dafür zu sprechen, hilft es den Kindern nicht“, sagt sie. Mit bestimmten Spielen in der Kita lernen die Mädchen und Jungen, über ihre Gefühle zu sprechen. „Für die Kinder ist das eine große Bereicherung und sie fragen öfter nach, warum jemand zum Beispiel traurig ist“, sagt Erzieherin Claudia Ritschel, die vorgeschlagen hatte, an dem Programm teilzunehmen.

12 DRK-Kitas in NWM Der DRK Kreisverband Nordwestmecklenburg betreibt insgesamt zwölf Kindertageseinrichtungen an verschiedenen Standorten in Nordwestmecklenburg, davon zwei in Grevesmühlen sowie jeweils eine in Upahl, Klütz, Boltenhagen, Wismar, Hohenkirchen, Wahrsow, Herrnburg und Warin. Eine 13. Einrichtung in Wismar ist im Bau.

Ohne Spielzeug Alternativen finden

Auch der „Spielzeug hat Ferien“-Tag ist Teil von Papilio. „Dann gibt es kein Spielzeug und sie müssen sich selber etwas suchen, womit sie spielen und sich beschäftigen wollen“, sagt Claudia Ritschel. „Ein Junge schien erst nichts damit anfangen zu können. Er fand nichts zum Beschäftigen und saß lange am Fenster“, schildert Ritschel. „Er wusste aber nachher genau, wie viele Autos und welche Leute draußen vorbei gekommen sind und hat sich so auf seine eigene Weise beschäftigt.“

Gefühlskobolde helfen den Kindern

Solche Alternativen leicht zu finden, wenn etwas plötzlich nicht da ist oder sich verändert hat, schützt später davor, in ähnlichen Situationen zu Suchtmitteln wie Alkohol oder Drogen zu greifen. „Ich finde jetzt schon die Entwicklung spannend“, sagt Nina Frank. Ihr dreijähriger Sohn ist in diesem Jahr in die Kita gekommen. „Freudibold hängt auch bei uns zuhause und ich finde diese Kobolde toll, um Gefühle zu benennen“, sagt sie. „Auch ,Spielzeug macht Ferien’ finde ich schön. Mein Sohn beschäftigt sich auch zuhause oft mit anderen Dingen als seinen Spielzeugen. Das finde ich erstaunlich“, sagt die Mutter.

In der Kita "Kleine Landmäuse" in Wahrsow werden 48 Kinder, davon zwölf in der Krippe betreut. Quelle: Malte Behnk

Ähnliche Reaktionen zeigen auch die Erzieherinnen. „Ich bin selber teilweise erstaunt, wie kreativ die Kinder wieder werden“, sagt Claudia Ritsche. „Wir preschen sonst oft vor und machen Vorschläge, was die Kinder machen können. Jetzt gibt es Tage, an denen sie selber kommen und mit der Klamottenkiste Ritter und Prinzessin spielen wollen.“

DRK lobt Engagement der Erzieherinnen

Auch beim Träger der Wahrsower Kita, dem Deutschen Roten Kreuz, kommt das Papilio-Programm gut an. „Was ich bisher mitbekommen habe, hat mich sehr überzeugt“, sagt Kathrin Konietzke aus dem Vorstand des DRK-Kreisverbands, der in Nordwestmecklenburg zwölf Kitas betreibt. „Ich habe gesehen, dass viel Herzblut in dem Projekt steckt und die Mitarbeiter es unbedingt wollen. Daher unterstützen wir das gerne.“ Künftig könnten die Erzieherinnen aus dem „Haus der kleinen Landmäuse“ um Leiterin Melanie Nachtigall auch den Teams der anderen Einrichtungen von Papilio berichten, damit das Projekt auch dort eingeführt wird.

Von Malte Behnk