Sport - Fitnessstudio in Grevesmühlen öffnet am 1. Juni: Was vor Ort gilt

Wenn am 1. Juni die Fitnessstudios wieder öffnen dürfen, war das Atlantis am Ploggensee in Grevesmühlen sieben Monate komplett geschlossen. Wie es jetzt weitergeht, wer trainieren darf und wie, darüber haben wir mit Betreiber Sven Rossig gesprochen.