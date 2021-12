Grevesmühlen

Die Geräte sind blitzblank poliert, Griffe und Sitzflächen gereinigt, der neue Fußboden frisch gewischt, im Fitnessstudio im Baltic Park im Grünen Weg in Grevesmühlen steht alles bereit, damit die Sportler trainieren können. Zumindest theoretisch, praktisch ist es die meiste Zeit ziemlich leer dort. 2G plus gilt in den Fitnessstudios, das bedeutet, wer nicht bereits die Boosterimpfung erhalten hat, braucht einen aktuellen Test. Und wer nicht geimpft ist, hat gar keine Chance. Dementsprechend entwickeln sich die Mitgliederzahlen – nach unten. Doch das allein ist es nicht, was den Unternehmer beschäftigt.

Besuch vom Ordnungsamt des Landkreises

Betreiber Benny Andersson ist mit den Nerven am Ende. Am Mittwoch hatte er Besuch vom Ordnungsamt des Landkreises. „Dass wir kontrolliert werden, damit kann ich leben. Aber die Art und Weise, wie der Mitarbeiter hier aufgetreten ist, das geht überhaupt nicht“, sagt der Unternehmer. „Das war so von oben herab, der Mitarbeiter hatte Null Verständnis für unsere Situation.“ Der Landkreis bestätigte, dass es eine Kontrolle im Fitnessstudio gegeben habe, zu den Hintergründen und Einzelheiten jedoch wolle man aus Datenschutzgründen nichts sagen. Das übernimmt stattdessen Benny Andersson. „Sie haben mir gesagt, dass es Hinweise von Mitgliedern gab, die sich beschwert hatten, dass wir die Auflagen nicht einhalten würden.“ Deshalb die Kontrolle. Tatsächlich fehlten bis Ende der Woche die Schilder mit den Hinweisen auf die aktuellen Regeln und Auflagen. Das hat Benny Andersson inzwischen nachgeholt.

Rund 300 Männer und Frauen sind angemeldet

Aber das ist nicht das einzige Problem. Denn die rund 300 Mitglieder, die sich in dem Studio eingeschrieben haben, besitzen einen eigenen Zugang und können trainieren, wann immer sie wollen. Kontrollen durch die Betreiber? Schwierig. „Natürlich weisen wir daraufhin, welche Regeln gelten. Aber mal ehrlich, das ändert sich täglich, da sieht doch irgendwann keiner mehr durch.“ Und er müsse sich selbst darum kümmern, was gerade aktuell sei und was nicht. „Uns schickt keine Behörde Informationen, die kommen nur dann, wenn es ein Problem gibt.“ Die Auflagen des Ordnungsamtes habe er inzwischen erfüllt, betont Benny Andersson, der das Industriegelände 2019 gekauft und zum Baltic Park umgebaut hat. Das Fitnessstudio ist gerade erst zwei Jahre alt und befindet sich in der wichtigen Phase, in der neue Mitglieder geworben werden und es um den Ruf des Ladens geht. Wie der 50-Jährige berichtet, würden hier unter anderem Mitarbeiter des DRK trainieren, ebenso wie Angestellte anderer Firmen, die Sport als Ausgleich zum Job betreiben würden. „Aber das können sie nicht, weil sie sich für jedes Training einen aktuellen Test besorgen müssen. Das schafft aber nicht jeder.“ Und dementsprechend schrumpft die Zahl derjenigen, die in den Baltic Park zum Training kommen. „Wir hören zwar immer, dass sie auf jeden Fall wiederkommen, aber davon können wir die Rechnungen nicht bezahlen“.

30 Euro kostet die Mitgliedschaft pro Monat. Die ersten Mitglieder haben bereits gekündigt, weil sie unter den aktuellen Auflagen nicht regelmäßig Sport treiben können. „Warum dürfen die Fans ins Stadion, aber nicht ins Fitnessstudio? Das verstehe ich nicht.“ Die ganzen Auflagen und der Umstand, dass die Leute nach ihrem Status eingeteilt würden, das sei aus seiner Sicht unmenschlich. „Hier kommen die Menschen hin, um Sport zu treiben, den Kopf freizubekommen. Aber das geht so nicht, nicht mit 2G plus.“

Loftnet nach 21 Jahren abgemeldet

Ende des Monats meldet er seine IT-Firma, die er 21 Jahre betrieben hat, ab. „Loftnet ist dann Geschichte, ich könnte heulen.“ Aber auch hier habe die Pandemie Spuren hinterlassen. „Dass Aufträge weggebrochen sind, das ist die eine Sache, aber ich bekomme einfach keine Technik mehr. Laptops bestellen? Kannst du vergessen seit Monaten.“ Deshalb habe er keine andere Wahl, als sein zweites Standbein abzumelden. Die Firma, mit der er sich in der Region einen Namen gemacht hat. Dass er inzwischen das Hygienekonzept nachgereicht hat beim Landkreis, erspart ihm zwar weitere Auflagen. Aber wie es weitergeht mit den Fitnessstudios, das steht in den Sternen. Denn nur bei einem verordneten Lockdown würde er staatliche Hilfen beantragen können. „Wobei 2G plus für uns quasi ein Lockdown ist, nur dass wir keine Unterstützung bekommen“, sagt Benny Andersson. „Ich kann nur hoffen, dass das alles irgendwann vorbei ist. Und dass es uns dann noch gibt.“

