Fleisch und Wurst im Onlineshop: Diese Bauern in Nordwestmecklenburg verkaufen im Internet

Holm/Nantrow

Hofläden, Milchtankstellen, Eierautomaten: Landwirte in Nordwestmecklenburg nutzen immer mehr Wege, um ihre Produkte an den Mann und die Frau zu bringen. Jetzt öffnet sich hier ein weiterer Vertriebskanal: Onlineshops. Zu den Vorreitern gehört die Jägerhof Ostsee GmbH in Holm bei Dassow.

Ihr Angebot im Internet: Fleisch von Wild, Rindern und Schweinen sowie Wurstwaren und hausgemachte Beilagen. Die Ware kommt beim Kunden in einer Isobox mit Kühlpad an.

„Der Onlineshop ist für uns nur ein Standbein von vielen“, erklärt Stefanie Dutschke. Die 47-Jährige und ihr Mann Sven Dutschke sind Eigentümer der Jägerhof Ostsee GmbH, die seit vielen Jahren eine Gaststätte in Holm betreibt.

Onlineverkauf läuft schleppend an

Den Shop im Internet zu öffnen, ist für die Firma aufwendig und teuer. Trotzdem bestellen bisher nur wenige Kunden online, um sich die Ware aus der Produktion des Hofes Dutschke zuschicken zu lassen. Die Eigentümer bedauern: Der Verkauf über den Onlineshop läuft schleppend an. Eine mögliche Ursache: die Konkurrenz im Internet, die seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich wächst.

Für den Betrieb in Holm ist der Onlineshop bisher vor allem eine Werbeplattform. Viele Kunden holen sich Ware, die sie auf der Internetseite gesehen haben, in Holm ab oder nutzten einen anderen Vertriebskanal.

Jägerhof setzt auf ökologischen Landbau

Der Jägerhof vertreibt seine Fleisch- und Wurstwaren erfolgreich bei Marktkauf in Grevesmühlen und anderen Einzelhändlern in der Region. Die Nachfrage ist groß. „Es läuft super“, sagt Stefanie Dutschke. Regionalität sei für sie und ihren Mann ohnehin das Wichtigste. Einen Teil der Produkte verkauft der Betrieb nicht, sondern verarbeitet ihn nach wie vor in seiner Gaststätte.

Die beiden Eigentümer dachten sich vor Jahren: Wir produzieren das Fleisch, das bei uns veredelt wird, lieber selbst. Klar war von Anfang an, dass Tierhaltung und Ackerbau ökologisch betrieben werden. Der Hof Dutschke mit Hinterwälder-Rindern, Sattelschweinen, Durocschweinen, Heidschnucken und Ziegen ist ökozertifiziert. Er trägt durch gezielte Beweidung zum Erhalt von Naturschutzgebieten bei. Auf Masse setzt er nicht.

Im Angebot des Onlineshops aus Holm: Fleischwaren, Gutscheine und hausgemachte Beilagen. Quelle: Jürgen Lenz

Der Onlineshop soll für die Jägerhof Ostsee GmbH nicht der einzige neue Vertriebsweg bleiben. Stefanie und Sven Dutschke wollen einen Hofladen eröffnen . In Touristengebieten werden sie zwei Automaten aufstellen, um geräucherte Ware, Würstchen und andere Produkte anzubieten.

Der Sabö-Bauernhof in Nantrow bei Wismar verkauft in seinem Onlineshop Wurst, Schinken, Sauerfleisch, Soljanka, Königsberger Klopse und Eiersahnelikör. „Hier können Sie aus einem reichhaltigen Angebot wählen und sich von mecklenburgischen Spezialitäten überzeugen lassen“, schreiben die Betreiber auf ihrer Homepage. Der Onlineshop des Bauernhofes ist nach ihren Angaben nur ein Geschäft nebenbei, der Umsatz nicht hoch. Der Direktverkauf sei besser und mit weniger Aufwand verbunden. Allerdings sei der Onlineshop eine gute Möglichkeit für Touristen, einige Produkte zu Hause zu bestellen, die sie auf dem Sabö-Bauernhof kennengelernt haben.

Isoliermaterial aus recycelten Jutesäcken

Ein etwas anderes Konzept beim Onlineversand verfolgt der Roggentiner Hof in der Gemeinde Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Er arbeitet mit anderen Biohöfen in der Region zusammen, um Erzeugnisse über die Internetseite mycow.de zu vertreiben. Mit Erfolg. Geschäftsführerin Lisa Sinz erläutert: „Inzwischen beliefern wir regelmäßig Feinschmecker in ganz Deutschland.“ Das Isoliermaterial besteht aus recycelten Jutesäcken. Die Anbieter versprechen allen Kunden: „Die Pakete werden sicher gekühlt innerhalb von 24 Stunden zu euch nach Hause geliefert.“

Petra Böttcher, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbands, sagt über Onlineangebote von Landwirtschaftsbetrieben: „Es ist eine Chance im ländlichen Raum, Nachfrage und Angebot zusammenzubringen.“ Was auf jeden Fall zunehme, sei die regionale Vermarktung.

Auf einer Weide nahe Boltenhagen stehen Hinterwälder-Rinder des Hofes Dutschke. Quelle: privat

Erfolgreich aufs Internet gesetzt hat der Jägerhof Ostsee bei seiner Jagdschule 24. Sie organisierte während des Lockdowns neben dem Unterricht vor Ort auch einen Onlineunterricht mit Lehrer, Kameramann und professioneller Technik. Rund 200 Schüler aus dem gesamten Bundesgebiet nutzten die Chance, live im Internet dabei zu sein. Das konnten sie im theoretischen Teil. Für die Praxis kamen alle Schüler nach Holm.

Gaststätte des Jägerhofs öffnet wieder

Dort arbeitet die Jagdschule mittlerweile wieder ohne Einschränkungen. Stefanie Dutschke kündigt an: „Wir werden alles, solange es geht, hier vor Ort machen.“

Die Gaststätte des Jägerhofs Ostsee öffnet mittlerweile wieder. Die bisherige Corona-Zeit war aus Sicht der Betreiber eine verlustreiche Zeit. Trotzdem haben sie keinem Mitarbeiter gekündigt.

Von Jürgen Lenz